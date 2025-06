Czarnek z nowym stanowiskiem. Sensacyjne doniesienia!

Karol Nawrocki zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich i to on zostanie nowym gospodarzem Pałacu Prezydenckiego. Do 6 sierpnia (wtedy oficjalnie zakończy się kadencja Andrzeja Dudy) prezydent elekt ma czas na skompletowanie składu swojej kancelarii.

Jak donosił „Newsweek”, Jarosław Kaczyński chciał zainstalować w Pałacu Prezydenckim Marka Kuchcińskiego, jednego ze swoich najbardziej zaufanych współpracowników. Karol Nawrocki miał się nie zgodzić na taki krok.

Nawrocki buduje skład kancelarii

Przyszły prezydent ujawnił już kilka nazwisk swoich przyszłych współpracowników. Wiadomo, że szefem gabinetu zostanie związany z PiS Paweł Szefernaker. – To wielki zaszczyt otrzymać taką propozycję. Musiałem porozmawiać z rodziną oraz Jarosławem Kaczyńskim, bo jednak jestem posłem PiS i tego typu zmiany muszą być zakomunikowane – tłumaczył.

Zastępcą Pawła Szefernakera ma być Jarosław Dębowski, dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN. Stanowisko rzecznika Kancelarii Prezydenta ma trafić do Rafała Leśkiewicza, którego Karol Nawrocki określił mianem świetnego historyka, ale też świetnego rzecznika prasowego, który zrobił dużo dobrej pracy i dał się poznać z dobrej strony.

Czarnek z nowym stanowiskiem u boku Nawrockiego

Jak dowiedział się „Newsweek”, szefem Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego ma zostać Przemysław Czarnek a wiceszefem Karol Rabenda, były wiceminister, który jest radnym w Gdańsku. W trakcie kampanii wyborczej był odpowiedzialny za aktywności Marty Nawrockiej.

Elekt będzie ściągał ludzi, z którymi się zna i ma do nich zaufanie, a tych w środowisku PiS ma niewielu. PiS podsuwa mu na najważniejsze stanowiska swoich czołowych polityków – czytamy.

Według dziennika niemal przesądzone jest to, że do grona bliskich współpracowników Karola Nawrockiego dołączy Sławomir Cenckiewicz. Na razie nie wiadomo, czy otrzyma stanowisko w Kancelarii Prezydenta czy też w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

W tym kontekście warto przypomnieć, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła historykowi zarzuty w związku z pomocnictwem w ujawnieniu fragmentów Planu Użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, którego miał dopuścić się jako dyrektor Wojskowego Biura Historycznego.

Czytaj też:

Sygnał alarmowy dla Donalda Tuska? Ten sondaż daje do myśleniaCzytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”. Tusk ma plan. Kto odejdzie z rządu? Kto zostanie w pałacu?