Afront Nawrockiego. Już odmówił Kaczyńskiemu

Karol Nawrocki zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich. W ocenie prof. Antoniego Dudka dla PiS wcale nie musi to oznaczać wybitnie dobrej sytuacji politycznej. Ekspert stwierdził w rozmowie z RMF FM, że w dniu upadku rządu Donalda Tuska prezydent „urwie się ze smyczy” Jarosława Kaczyńskiego.

– Teraz mają wspólny interes, to będą grali razem. W momencie, w którym Karol Nawrocki uzna, że prezes już mu do niczego nie jest potrzebny, to prezes zostanie pożegnany w sposób, jakiego nie doświadczył – przewidywał ekspert. – Już współczuję Jarosławowi Kaczyńskiemu tego pożegnania – dodał.

„Nawrocki będzie trudny we współpracy”

W kuluarowych rozmowach politycy PiS przyznają, że Karol Nawrocki może być trudny we współpracy, o czym miały świadczyć pewne zachowania szefa IPN podczas kampanii wyborczej. Problematyczna była przede wszystkim kwestia przeszłości polityka ujawniania przez Onet – historia nabycia w niejasnych okolicznościach mieszania od 80-letniego pana Jerzego oraz relacje świadków, z których wynikało, że Karol Nawrocki miał uczestniczyć w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie.

– Nawrocki lekceważył te sprawy. Uważał, że jest czysty i nie ma się z czego tłumaczyć. A jak w coś uwierzył, na przykład w jakieś spotkanie, że jest ważne, to lekceważył sztab – opowiadał jeden ze sztabowców.

Nawrocki miał odmówić Kaczyńskiemu

Jak donosi „Newsweek”, Jarosław Kaczyński chciał zainstalować w Pałacu Prezydenckim Marka Kuchcińskiego, jednego ze swoich najbardziej zaufanych współpracowników. Prezydent elekt miał się nie zgodzić na taki krok.

Na razie nie wiadomo, kto zajmie najważniejsze stanowiska w nowej Kancelarii Prezydenta, ponieważ Karol Nawrocki nie ma swojego zaplecza politycznego. Na wybór współpracowników ma czas do 6 sierpnia – wtedy zakończy się kadencja Andrzeja Dudy.

Czytaj też:

Na kogo głosowali wyborcy Brauna i Mentzena? Dane z tych gmin mówią wszystkoCzytaj też:

Tomasz Adamek rzucił wyzwanie Karolowi Nawrockiemu. „Trzeba mieć mocny cios”