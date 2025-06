Kulisy rozmów na zapleczu premiera. „Tusk czuje, że już nie ma noszenia”

– Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść – taki nastrój panuje – zdaniem naszego informatora – u Donalda Tuska.

– Tusk czuje, że już nie ma noszenia. Widzi, jak reagują na niego ludzie. Ale nie ma też następcy, więc będzie trwał na stanowisku do wyborów – mówi nasz rozmówca z obozu rządowego.

W środowisku Platformy Obywatelskiej ma trwać poszukiwanie polityka, który poprowadzi partię do zwycięskich wyborów.

– W kampanii parlamentarnej Tusk nie będzie już kandydatem na premiera. Trzeba znaleźć kogoś innego. Póki co, nie ma co patrzeć w stronę Rafała Trzaskowskiego, bo ma twarz przegranej. Radosław Sikorski jest zbyt nieprzewidywalny, by zdecydować się na niego – mówi polityk obozu rządowego.

Są jednak i tacy, którzy przekonują, że minister spraw zagranicznych rozpoczął walkę o możliwą kandydaturę na lidera.

– Pojawiają się teorie, że razem z Romanem Giertychem i Michałem Kamińskim spiskują o przewrocie – mówi nasz rozmówca.