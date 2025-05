Sikorski nazwany „węgrofobem”. Tak szef polskiego MSZ odparł atak

W czwartek 15 maja w Antalyi w Turcji odbyło się nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO. Obecny na tym wydarzeniu Radosław Sikorski miał przedstawić polskie oczekiwania odnośnie czerwcowego szczytu NATO w Hadze, poświęconego wzmacnianiu wspólnej obrony oraz kontynuowaniu wsparcia dla Ukrainy.

Szijjarto zaatakował Sikorskiego

Po spotkaniu węgierski minister spraw zagranicznych miał jednak kilka gorzkich słów na ocenę działalności Radosława Sikorskiego.

– Dziś minister spraw zagranicznych Polski, jeden z najbardziej prowojennych polityków w Europie, sorosistowski, nienawidzący Węgier, hungarofobiczny polityk, niczym papuga powtórzył na posiedzeniu Rady NATO wszystkie te oskarżenia, które w ostatnich dniach i tygodniach słyszeliśmy jako element ukraińskiej kampanii oczerniającej – oskarżał na Facebooku.

Polski polityk odpowiedział na tę krytykę krótkim wpisem na platformie X. Nie odniósł się do poszczególnych słów Szijjarto, tylko podał powód jego wściekłości. „Faktycznie zapytałem podczas spotkania ministerialnego NATO w Turcji czy prawdą jest, jak twierdzi Ukraina, że węgierski wywiad prowadził rozpoznanie wojskowe na Zakarpaciu” – ujawnił Sikorski.

Węgrzy szpiegowali w Ukrainie?

W ostatnich dniach Służba Bezpieczeństwa Ukrainy donosiła o wykryciu siatki szpiegowskiej wywiadu wojskowego Węgier. Ustalono, że miała ona prowadzić działalność agenturalną na szkodę państwa ukraińskiego.

Szijjarto mówił przekonywał, że w Ukrainie nasila się antywęgierska propaganda. – Widać, że Bruksela i Warszawa również chcą wzmocnić tę kampanię oszczerstw przeciwko Węgrom. I jasne jest, że wszystko to dzieje się teraz po to, by uniemożliwić Węgrom wyrażenie swojej opinii w sprawie Ukrainy w Europie – oskarżał minister spraw zagranicznych Węgier, które wyłamują się z europejskiej solidarności odnośnie wojny ukraińsko-rosyjskiej.

