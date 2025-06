Choć do emerytury niby daleko, jej wysokość trzeba i można sprawdzić już teraz

W Polsce jest łącznie 9.39 mln emerytów i rencistów – podał na koniec maja 2025 Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ta grupa doskonale wie ile co miesiąc będzie miała do wydania, kiedy będzie waloryzacja tego świadczenia i czy warto sobie tym głowę zawracać.

Zupełnie czym innym żyją Polacy, którzy codziennie chodzą jeszcze do pracy. A jest bardzo dużo. W pierwszym kwartale 2025 roku w Polsce pracowało 17,060 milionów osób. Co ciekawe, ich liczba spadła o 187 tysięcy (1,1 proc.) w porównaniu do IV kwartału 2024 roku i o 134 tysiące (0,8 proc.) w porównaniu do I kwartału 2024 roku. To właśnie oni powinni się zainteresować wysokością przyszłej emerytury, bo jeszcze jest czas na zmieniające sytuację decyzje.

Waloryzacja składek i kapitału początkowego

– Prognoza hipotetycznej emerytury będzie gotowa i udostępniona na kontach Platformy Usług Elektronicznych najpóźniej do końca sierpnia. Każdy będzie mógł ją sobie sprawdzić – zapowiedział Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS. Ale wcale nie trzeba czekać aż do sierpnia.

ZUS w czerwcu zwaloryzował stan emerytalnych kont i subkont osób ubezpieczonych. Konto podstawowe i kapitał początkowy zwiększył o 14,41 proc., a środki zgromadzone na subkoncie o 9,49 proc., dlatego to dobry moment, żeby się stanem emerytalnego konta w końcu zainteresować.

Miliony zainteresowanych osób

Jak podawał ZUS, czerwcowa waloryzacja konta w 2025 roku objęła ponad 26 mln osób, a waloryzacja subkonta – przeszło 22,3 mln osób. Dla blisko 3,7 mln osób ZUS zwaloryzował też środki z kapitału początkowego.

Każda ubezpieczona osoba w Polsce ma swoje konto w ZUS. Zostało założone w chwili, kiedy pracodawca po raz pierwszy zgłosił każdego z nas do ZUS. Oprócz szeregu danych osobowych, to właśnie w tym miejscu ZUS zapisuje informacje o zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne. Tu także znajdują się informacje o członkostwie w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) i składkach przekazanych na osobny rachunek w OFE. O tym jak w prosty sposób sprawdzić wysokość swojej emerytury napisał portal Infotuba.pl