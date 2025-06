Tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty. Ofiarę znali wszyscy

Policja bada okoliczności zdarzenia

Do śmiertelnego wypadki do szło w miejscowości Wola Jachowa w powiecie kieleckim w województwie świętokrzyskim na drodze wojewódzkiej numer 753. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji pracujący na miejscu zdarzenia nie udzielają szczegółowych informacji na temat okoliczności zdarzenia. Dla dobra prowadzonej sprawy nie podają, czy sprawcą wypadku był zmarły motocyklista, czy też kierująca samochodem osobowym kobieta.

Kierujący motocyklem Harley-Davidson, lat 56, poruszał się od miejscowości Wola Jachowa w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego. Kierująca Toyotą, lat 32, poruszała się od Bielin w kierunku Woli Jachowej. Do zdarzenia doszło na łuku drogi – poinformował asp. Tomasz Klimczewski z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Opublikowano zdjęcia z wypadku

Wokół tragicznego zdarzenia krąży wiele kontrowersji. Ofiarą wypadku był znany i ceniony kielecki instruktor nauki jazdy Maciej Dusza, którego mimo długiej reanimacji nie zdołano uratować.

Mimo że nie ustalono jeszcze oficjalnej przyczyny wypadku, wielu nie może uwierzyć w to, że tak doświadczony kierowca mógłby popełnić tak kardynalny błąd, wchodząc zbyt szybko w zakręt. Na jakiekolwiek szukanie winnych jest jednak zdecydowanie zbyt wcześnie.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia jasno obrazują jednak, że siła uderzenia musiała być ogromna. Doszczętnie zniszczony motocykl, potężne wgniecenie na masce samochodu oraz wybita przednia szyba w pojeździe wskazuje na to, że mogło dojść do zderzenia czołowego. Co więcej, strażacy w celu wydobycia kobiety z rozbitego pojazdu musieli użyć ciężkiego sprzętu. 32-latka została niezwłocznie przetransportowana do szpitala.

