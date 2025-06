Radny o stopniu w pracy Marty Nawrockiej. „To patologia”, „żenujące”

Sławomir Siwy, radny miejski w Nysie (woj. opolskie) 7 czerwca zabrał głos ws. przyszłej pierwszej damy. Były szef Związku Zawodowego Celnicy PL (najliczniejszego Związku w Krajowej Administracji Skarbowej w 2024 r., zrzeszającego niemal połowę funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – prawie 4,5 tys. – i ok. 1,5 tys. pracowników KAS, w tym emerytów) podkreślił, że Marta Nawrocka jest w stopniu rachmistrza SCS.

„To dziwi inne służby, bo pani Marta służy 18 lat i posiada wyższe wykształcenie na Wydziale Prawa i Administracji. W policji pewnie byłaby już oficerem, a co najmniej st. asp., ale to nie jej wina, że ma taki stopień po tylu latach bardzo dobrej służby. Po prostu takie mamy zapóźnienia awansowe w służbie. To patologia, o której naprawę i wyrównanie apelujemy już od lat, ale nie bardzo ktokolwiek słucha. Dla porównania, ja po 28,5 latach służby jestem aspirantem” – wyjaśniał Siwy.

Stopnie w Służbie Celno-Skarbowej. Marta Nawrocka będzie doradzać prezydentowi?

„Musimy tłumaczyć podczas wspólnych działań funkcjonariuszom innych formacji, z czego to wynika. To samo jest wśród młodych. Wciąż dwie belki po ładnych kilku latach służby. Żenujące i przede wszystkim działające demotywująco. Nie znam Marty osobiście, ale wywodzi się z mojej formacji z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni” – wyjaśniał były przewodniczący ZZ Celnicy PL.

Siwy wyraził nadzieję, że skoro przyszła pierwsza dama „zna pragmatykę służbową i zderzyła się z wieloma dziwnymi przepisami i procedurami, to być może będzie doradzać prezydentowi w tym zakresie”. Były szef Związku Zawodowego Celnicy PL stwierdził, że „służby mundurowe powinny być równo traktowane i należy to wreszcie uporządkować”. Siwy zastanawia się, czy formacja i inne służby będą mogły liczyć na wsparcie Nawrockiej.

