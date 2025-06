Ryszard R. z zarzutem. Litewka zwrócił uwagę na ważną rzecz

Popularny wokalista Ryszard R. znalazł się na czołówkach portali informacyjnych. Tym razem nie za sprawą muzycznych osiągnięć. W sobotę 14 czerwca muzyk miał spowodować kolizję drogową w okolicach Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim.

Ryszard R. z zarzutem. Grożą mu 3 lata więzienia

Volkswagen prowadzony przez piosenkarza miał podjąć manewr wyprzedzania i poruszać się środkiem jezdni, w wyniku czego doszło do uderzenia w bok jadącego z naprzeciwka opla. Kierowca drugiego pojazdu zdołał odbić w prawo i bezpiecznie się zatrzymać. Sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia. Ostatecznie został zatrzymany w swoim domu.

Jak się okazało, Ryszard R. prowadził auto pod wpływem alkoholu. Artysta miał w organizmie co najmniej 1,6 promila alkoholu, co potwierdziła policja. – Doszło do kolizji, jej sprawcą był 73-letni mężczyzna. W jego krwi było 1,6 promila alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości – przekazał Paweł Dominiak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy.

Ryszard R. nie przyznał się do winy. Dzień wcześniej menadżer piosenkarza poinformował, że „artysta miał wypadek, w którym nieznacznie ucierpiał on sam”.

Ryszard R. prowadził pod wpływem alkoholu. Litewka komentuje

Do sprawy odniósł się Łukasz Litewka. „Do grona artystów, którzy wsiedli za kółko po spożyciu alkoholu niestety dołączył Ryszard R. Piszę »niestety« celowo, bo to kolejny przykład osoby, która na stare lata psuje swoją reputację” – podkreślił polityk Lewicy.

W dalszej części wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych poseł przyznał, że „nigdy nie zrozumie ludzi, którzy mają tyle pieniędzy, że mogliby do końca życia zatrudnić sobie prywatnego kierowcę i korzystać z życia na swój wybrany sposób, a mimo tego wsiadają za kółko po alkoholu”.

Łukasz Litewka stwierdził, że „jeżdżąc autem pod wpływem alkoholu z artysty stajesz się potencjalnym mordercą”. „Zero tolerancji dla takich ludzi i sytuacji, to nigdy nie jest błąd, a świadomy wybór. I nawet piosenka Ryszarda R. »Wypijmy za błędy«, już dziś jakoś gorzej brzmi” – podsumował.

