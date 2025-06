Niespodziewana sytuacja przy granicy polsko-białoruskiej. Migranci mają dość?

Straż Graniczna przedstawiła najnowsze dane z granicy polsko-białoruskiej. Z raportu polskich służb wynika, że minionej doby (17 czerwca) na pograniczu odnotowano blisko 100 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Co więcej, w raporcie wspomniano, że doszło do incydentu, ponieważ migranci uszkodzili jeden z pojazdów należących do pograniczników a polskie patrole zostały obrzucone kamieniami.

Chociaż w dziennych raportach nadal pojawiają się doniesienia o próbach nielegalnego przekroczenia polskiej granicy, to rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej przekazał, że z presja na pograniczu polsko-białoruskim zmalała. Andrzej Juźwiak wskazał, że od 27 marca do 22 maja 2025 roku odnotowano naszą granicę próbowało sforsować 6100 nielegalnych migrantów. W analogicznym okresie ubiegłego roku podjęto ponad 11 700 takich prób.

Granica polsko-białoruska. Zarzuty dla ośmiu osób

W ręce funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wpadło dwóch obywateli Polski, którzy próbowali nielegalnie przewieźć z pogranicza do Niemiec sześciu Afgańczyków. Mężczyźni usłyszeli zarzuty, jednak nie przyznali się do winy. Prokuratura objęła ich dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz obowiązkiem złożenia poręczenia majątkowego.

W trakcie postępowania okazało się, że obywatele Afganistanu nie mieli przy sobie żadnych dokumentów i przebywali na terenie naszego kraju nielegalnie. Migrantom przedstawiono zarzuty usiłowania przekroczenia polsko-niemieckiej granicy wbrew przepisom.

Przyznali się do zarzucanego im czynu oraz dobrowolnie poddali karze ośmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Do czasu zakończenia postępowania zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

