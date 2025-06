Kolejne martwe foki nad Bałtykiem. Eksperci wskazują winnego

– Na odcinku Kołobrzeg-Ustka mamy potwierdzone osiem martwych fok – poinformował Zieloną Interię Stanisław Popłochodzki z Fundacji WWF Polska, która od czwartku monitoruje sytuację.

Foki wyrzucane przez fale. Tragiczne skutki prądów

Jak tłumaczy Sebastian Barszczewski z Błękitnego Patrolu WWF, okolice Kołobrzegu i Ustki to miejsce, gdzie często morze wyrzuca martwe zwierzęta. Dzieje się tak z powodu działania prądów przybrzeżnych, które niosą ciała w kierunku lądu, zwłaszcza po silnych sztormach.

Zwierzęta, które znaleziono, to w większości młode foki szare. Ich śmierć nastąpiła prawdopodobnie kilka dni wcześniej, a ostatnie sztormy sprawiły, że ciała dotarły teraz na brzeg.

Ekspert z WWF dodaje, że wystarczy jeden silniejszy sztorm, by szczątki przemieściły się o dziesiątki mil morskich.

Dlaczego giną młode foki?

Jak mówi dalej Barszczewski, przyczyny foczej śmierci mogą być złożone. Z jednej strony może to być naturalna selekcja – choroby, wady wrodzone lub osłabienie organizmu. Z drugiej jednak, wpływ człowieka jest nie do pominięcia.

Młode foki nie zawsze są świadome zagrożeń. Często zaplątują się w rybackie sieci i nie mają szansy na ucieczkę. To ssaki, które choć potrafią długo nurkować, muszą wynurzyć się, by zaczerpnąć powietrza. Gdy zostaną uwięzione, po prostu się duszą.

Setki ofiar rocznie. Czy Bałtyk jest bezpiecznym domem dla fok?

To nie pierwszy taki przypadek na tym odcinku wybrzeża. Według WWF Polska, lokalne prądy morskie sprawiają, że to szczególnie niebezpieczny obszar dla fok. Jak podaje Zielona Interia, rocznie odnajdowanych jest tam od 40 do 80 martwych osobników.

Zgłoszenia o martwych lub rannych fokach przyjmuje i analizuje Błękitny Patrol WWF – specjalistyczna jednostka zajmująca się pomocą morskim zwierzętom od ponad 15 lat. To właśnie oni w lutym 2025 roku uratowali wieloryba zaplątanego w sieci rybackie w okolicach Międzyzdrojów.

Foki w Bałtyku. Trzy gatunki i malejące liczby

W Morzu Bałtyckim występują trzy gatunki fok: foka szara, foka pospolita i foka obrączkowana. Najliczniejsza jest foka szara – jej populację jeszcze sto lat temu szacowano na około 100 tysięcy osobników. Jednak obecnie, według danych z 2021 roku, jest ich tylko około 42 tysiące.

Fok obrączkowanych jest szacunkowo 13 tysięcy, a fok pospolitych, mimo nazwy, zaledwie około 800. To pokazuje, jak kruche są populacje tych niezwykłych zwierząt i jak łatwo można doprowadzić do ich lokalnego wymarcia.

