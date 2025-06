Zaginął dyrektor Kontroli Projektów NCBiR. Nowe informacje na temat poszukiwań

48-letni Maciej Grzegorzewski swój dom w Józefowie opuścił w niedzielę około 4:50 rano. „Oddalił się w nieznanym kierunku. Do chwili obecnej nie wrócił do domu rodzinnego, nie nawiązał kontaktu z rodziną, jak i ze znajomymi” – informował podkom. Patryk Domarecki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Zaginięcie Macieja Grzegorzewskiego z NCBiR

Poszukiwania mężczyzny rozpoczęli policjanci z wydziału kryminalnego ze wspomnianej otwockiej komendy. Dołączyli do nich warszawscy funkcjonariusze. Radio Zet podało informację, że poszukiwania prowadzone były w powiecie otwockim, a wstępnie nic nie wskazywało na udział osób trzecich w zniknięciu dyrektora z NCBiR.

Onet informował, że do poszukiwań 48-latka zaangażowano „poważne siły policji, drony i psy tropiące”. Z czasem do akcji dołączyć miały kolejne służby, w tym straż pożarna i nurkowie. Zaangażowano także policyjny śmigłowiec.

Nowy trop w poszukiwaniach dyrektora z NCBiR

Podkreśla się, że od wyjścia mężczyzny z domu nie zarejestrowała go żadna kamera monitoringu. Nagrania są powtórnie sprawdzane, by uniknąć możliwego błędu. Ważną kwestią było też odnalezienie samochodu zaginionego. W końcu udało się to zrobić we wtorek 24 czerwca.

„W okolicy Józefowa znaleziony został samochód poszukiwanego. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna wyjechał nim z posesji, a potem wysiadł i zostawił auto w pobliżu rzeki” – donosił Onet.

Zaginięcie w Józefowie. Rysopis poszukiwanego

Jak zawsze w takich sprawach, policja zaapelowała o pomoc w poszukiwaniach i pozyskaniu informacji, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego. Podano też rysopis 48-latka. Ma on 180 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i jest łysy. W momencie zaginięcia ubrany był w zieloną koszulkę z krótkim rękawem, krótkie spodenki koloru jasnego oraz sportowe buty. Nosi okulary korekcyjne z prostokątnymi oprawkami i nie posiada znaków szczególnych.

Osoby posiadające informacje na temat zaginionego proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Otwocku pod numerem telefonu 47 724 19 00 lub z najbliższą jednostką policji, a także pod numerem alarmowym 112.

