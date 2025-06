Burza ws. filmu z granicy. Krzysztof Bosak grzmi: Pojemnik na odrzuty

Na poparcie swoich zarzutów polityk opublikował nagranie z przejścia granicznego w Lubieszynie, gdzie strona niemiecka miała przekazać polskiej stronie siedmiu uchodźców.

Nagranie z Lubieszyna. Poseł Prawa i Sprawiedliwości uderza w rząd

We wtorek na platformie X ukazał się film z przejścia granicznego w Lubieszynie niedaleko Szczecina. Widać na nim grupę migrantów, których przejmuje Straż Graniczna. Zdaniem autora filmu siedmiu uchodźców miało trafić do przejścia granicznego samochodem niemieckich pograniczników.

Film przekazał dalej poseł PiS Dariusz Matecki. Zapis opatrzył własnym komentarzem.

Według posła zostali oni „podstawieni przez Niemców”. „Polska Straż Graniczna odwiozła ich do placówki na ul. Żołnierską. SG będzie teraz miało obstawę obywatelską, każdy ich ruch będzie monitorowany” – napisał w opisie do nagrania.

W dalszej części wpisu uderzył w rząd Donalda Tuska, twierdząc: „Mówię to zupełnie wprost: Straż Graniczna, na polecenie rządu Tuska, uczestniczy w procederze zagrażającym mieszkańcom naszego kraju!”

Matecki twierdzi, że działania SG polegają na przejmowaniu migrantów przekazanych przez niemieckie służby i wydawaniu im dokumentów legalizujących ich pobyt.

„Biorą wszystkich, których Niemcy podrzucą na granicę i którym wpiszą, że z ‘Polen’ dotarli do Niemiec. Wydają im dokumenty na podane na gębę dane i z kwitkiem po polsku, że mają się stawiać raz w tygodniu w placówce SG, wypuszczają wolno na miasto! To jest zbrodnia na polskim narodzie. Tylko tak to oceniam” – przekonuje polityk PiS.

„Pojemnik na odrzuty”. Bosak krytykuje rząd i domaga się reakcji

Do oskarżeń Mateckiego dołączył również w ostrych słowach marszałek Sejmu i współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak. Polityk zarzucił obecnemu rządowi działanie na szkodę Polski i jej obywateli.

„Rząd PO-PSL-PL2050-Lewicy zrobił z Polski bufor ludnościowy dla Niemiec. Pojemnik na odrzuty” – napisał Bosak.

W dalszej części wpisu zaapelował do wyborców partii rządzących o sprzeciw wobec ich polityki migracyjnej: „Zastanawiam się czy i w którym momencie przeczytam wpisy wyborców tych partii, którzy wzywają je do zmiany polityki rządu. Przecież to się wam nie może podobać. Chcieliście Polski która jest partnerem dla Niemiec, a nie podnóżkiem, tak? No to zacznijcie otwarcie krytykować to zeszmacenie waszych liderów!”

Zdaniem Bosaka działania rządu nie są oparte na żadnym planie i destabilizują państwo.

„Gdzie jest Wasz głos? Ciągle nie możecie uwierzyć, że to naprawdę, że w ten sposób, że bez żadnej koncepcji, informacji i po cichu? No to czas przyjąć to do wiadomości. Oni wiedzą, że źle robią, dlatego udają że nic się nie dzieje. Nie mają żadnej koncepcji. I nie przejmują się wami” – napisał wicemarszałek.

Relacje medialne i dane o migrantach. Co naprawdę dzieje się na granicy?

Temat rzekomego przerzutu migrantów z Niemiec do Polski po raz pierwszy pojawił się w publikacji „Gazety Polskiej”. Według gazety niemieckie służby codziennie przerzucają od dwóch do dziesięciu migrantów do województwa zachodniopomorskiego.

„Ponieważ 15 ośrodków dla migrantów jest przepełnionych i nie ma w nich miejsca, Straż Graniczna przybyszów z Afryki i Azji próbuje przekazać do noclegowni Caritasu czy – tak jak było w piątek w Szczecinie – do sióstr kalkucianek” – podaje dziennik.

W przypadkach, gdy nie da się znaleźć miejsc noclegowych, SG rzekomo stosuje „środki alternatywne”.

Według autorów publikacji: „Migranci mają się co tydzień meldować, a w praktyce znikają bez śladu”.

Relacje te wywołały burzliwą debatę publiczną i nasiliły emocje w regionie. Niektórzy politycy prawicy, w tym Dariusz Matecki, twierdzą, że działania władz stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców Pomorza Zachodniego i całej Polski.

Policja interweniuje i studzi emocje

W obliczu rosnącego napięcia głos zabrała Komenda Miejska Policji w Szczecinie. W odpowiedzi na doniesienia i publikacje zdjęć grup cudzoziemców w mieście funkcjonariusze przedstawili swoje ustalenia.

„Żadna z tych osób nie popełniła wykroczenia oraz przestępstwa. W sprawę zaangażowała się także Straż Graniczna, która poinformowała nas, że osoby te przebywają legalnie na terenie Polski. Dzisiaj SG przewiozła wyżej wymienione osoby do ośrodka, gdzie została udzielona im pomoc” – informuje komunikat policji.

Zwróciliśmy się do Zespołu Prasowego Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z pytaniami związanymi z sytuacją na przejściu w Lubieszynie. Kazano nam przesłać je drogą mailową. Czekamy na odpowiedź.

