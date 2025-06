Migranci w Niemczech myślą o wyjeździe. Część z nich do Polski

Niemiecki Instytut Badań nad Zatrudnieniem (IAB) w Norymberdze przeprowadził sondaż wśród znajdujących się w kraju imigrantów. Badanie dotyczyło planów – pozostania w kraju lub wyjazdu.

Opuszczenie Niemiec rozważa około 25 proc. imigrantów. Szacuje się, że to około 2,6 mln osób. Wyniki ankiety wykazały, że 3 proc. migrantów ma już zaplanowaną emigrację. Wśród przyczyn wyjazdu wymieniano niezadowolenie z polityki, biurokrację, obciążenia podatkowe oraz powody osobiste. Takie powody wskazywali migranci zarobkowi, jak i ci, którzy do Niemiec przybyli z powodów rodzinnych lub w związku z edukacją. Na liście powodów wyjazdu wśród uchodźców znalazła się dodatkowo dyskryminacja.

Kraj docelowy wyjazdu z Niemiec. Na pierwszym miejscu Polska

Część migrantów chce wrócić do kraju swojego pochodzenia. Dotyczy to głównie osób z Unii Europejskiej i Europy. Na pierwszym miejscu znaleźli się Polacy. Za nimi Rumuni, Turcy i Ukraińcy. Część ankietowanych wskazała, że chce przenieść się do innego kraju – najpopularniejsze były Szwajcaria, Stany Zjednoczone oraz Hiszpania.

W sondażu zapytano o przyczyny rozważania powrotu do kraju pochodzenia. Ankietowani najczęściej wskazali więzi z przyjaciółmi i rodziną. Powody zawodowe i sytuację ekonomiczną w kraju docelowym zaznaczali z kolei migranci rozważający opuszczenie Niemiec i udanie się do innego państwa.

Instytut Badań nad Zatrudnieniem analizował również branżę, w jakiej pracują migranci. Najwyższy procent ankietowanych (od 30 do 39 proc.) migrantów rozważa wyjazd z branż informacji i komunikacji, usług ubezpieczeniowych, finansowych oraz usług biznesowych. W sektorze usług społecznych, opieki zdrowotnej, handlu, produkcji, transportu, magazynowaniu o wyjeździe z Niemiec myśli 24-28 proc. respondentów.

Imigranci rozważają opuszczenie kraju. „Lepiej wykształceni, odnoszący sukcesy”

– Lepiej wykształceni, odnoszący większe sukcesy ekonomiczne i lepiej zintegrowani językowo migranci, którzy przyjechali do Niemiec w celach zawodowych lub edukacyjnych, teraz myślą o opuszczeniu kraju lub mają konkretne plany emigracji – napisano w informacji prasowej Instytutu Badań nad Zatrudnieniem, powołując się na Lukasa Olbricha.

Z sondażu wynika, że około 20 proc. migrantów z planem wyjazdu chciałoby wrócić do Niemiec. 50 proc. nie wie, a 30 proc. nie chce wracać.

Sondaż Instytutu Badań nad Zatrudnieniem oparty został na ankiecie internetowej – Międzynarodowym Panelu Mobilności Migrantów w Niemczech. W celu przeprowadzanie badania przez pięć miesięcy (od grudnia 2024 do kwietnia 2025) przepytano ok. 50 tys. osób w wieku 18-65 lat, które przybyły do Niemiec, ale urodziły się poza nimi.

