Nie milkną echa tragedii, do której doszło w Starej Wsi koło Limanowej w Małopolsce. Tadeusz Duda oddał strzały w kierunku członków swojej rodziny. W wyniku zdarzenia zmarła 26-letnia córka mężczyzny i jej mąż. 72-letnia teściowa walczy o życie w szpitalu.

Ofiar Tadeusza Dudy mogło być więcej. „Przyłożył mi lufę do głowy”

Dziennikarze „Super Expressu” dotarli do męża poszkodowanej. Feliks Talarczyk przekazał, że stan pani Elżbiety się poprawił – kobieta wybudziła się ze śpiączki.

Gdy sprawa tragedii w Starej Wsi wyszła na jaw, pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że ofiar mogło być więcej. 57-latek miał również celować do swojego teścia.

Mężczyzna potwierdził te ustalenia. – On i mnie próbował zabić. Przyłożył mi lufę prosto do głowy. Poprosiłem go, żeby darował mi życie, bo chcę się jeszcze pojednać z Bogiem – powiedział „Super Expressowi” Feliks Talarczyk.

– Broń nie wystrzeliła. Nie wiem tylko, czy mu się zacięła, czy palec mu się omsknął. Jedno jest pewne, czuwała nade mną opatrzność tego dnia – dodał.

Tadeusz Duda nie żyje. Jest pierwsze zatrzymanie

Magdalena Gosztyła z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu poinformowała, że w środę 2 lipca została przeprowadzona sekcja zwłok 57-latka. Przeprowadzili ją eksperci z Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Muszą zostać wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy i czynności dowodowe będą trwały, mimo że podejrzany nie żyje. Będą uzyskiwane opinie biegłych, chociażby z sekcji zwłok i opinie balistyczne – tłumaczyła.

Z kolei małopolska policja podała, że w związku ze sprawą zatrzymano znajomego Tadeusza Dudy. Funkcjonariusze znaleźli przy nim broń myśliwską. – Gdybyśmy znaleźli inną broń, to podejrzewam, że inne osoby również otrzymałyby zarzuty. Do tej pory została ujawniona tylko jedna osoba, która posiadała taką broń – wyjaśniła rzeczniczka Katarzyna Cisło.

