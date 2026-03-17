Sensacja w nowym sondażu? Grzegorz Braun ma powód do radości

Mimo że do wyborów parlamentarnych pozostało jeszcze półtora roku, w ostatnim czasie zaroiło się od badań, które weryfikują, jakie jest poparcie dla poszczególnych partii politycznych. W nowym sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych dla Polsat News pierwsze miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,1 proc. głosów.

Na drugiej pozycji znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 24,7 proc. badanych. Podium zamyka Konfederacja, której poparcie kształtuje się na poziomie 13,6 proc.

Najnowszy sondaż partyjny. Partia Brauna z największym wzrostem notowań

W dalszej część zestawienia uplasowały się: Konfederacja Korony Polskiej (8,2 proc.) i Lewica (6,1 proc.). Pod progiem wyborczym znalazły się: Polskie Stronnictwo Ludowe (4,8 proc.), Razem (3,2 proc.) oraz Polska 2050 (1,4 proc.). 7 proc. respondentów jeszcze nie zdecydowało, na którą z partii oddałoby głos. Frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniosłaby 60,3 proc.

W porównaniu do badania z początku grudnia KO poprawiła swój wynik o 0,2 pp., PiS odnotowało stratę poparcia o 0,8 p.p., a notowania Konfederacji nie uległy zmianie. Z największego wzrostu poparcia, o 1,1 pp., może cieszyć się Grzegorz Braun i Konfederacja Korony Polskiej. Z kolei największy spadek odnotowała Lewica – o 2,1 p.p. Polskie Stronnictwo Ludowe zwiększyło swoje notowania o 0,8 pp. W ciągu ostatnich trzech miesięcy spadło poparcie zarówno dla Razem (o 0,4 pp.), jak również Polski 2050 (o 0,1 pp.).

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Polsat News został wykonany na próbie 1000 dorosłych Polaków w dniach 13-15 marca metodą kwestionariuszy telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

