Zaskakujące sceny w TVN24. „Jazda, jazda, polska gwiazda”

Tomasz Zimoch był (wraz z posłem Tomaszem Trelą z Lewicy) gościem programu „Fakty po faktach” w TVN24. Prowadząca audycję Katarzyna Kolenda-Zaleska już na samym początku stwierdziła, że nie wie, jak przedstawić polityka, który został zawieszony w prawach członka Polski 2050. Parlamentarzysta postanowił pomóc dziennikarce i sam się przedstawił.

– Dobry wieczór. Poseł, dziennikarz, wielki miłośnik tenisa. Jazda, jazda, jazda, polska gwiazda Iga Świątek za chwilę najprawdopodobniej rozpocznie mecz – powiedział Tomasz Zimoch nawiązując do opóźnionego meczu polskiej tenisistki, która walczy o ćwierćfinał Wimbledonu z Clarą Tauson.

Zimoch zawieszony w prawach członka Polski 2050

Zawieszenie Tomasza Zimocha w prawach członka Polski 2050 to pokłosie słów polityka o Szymonie Hołowni. Prezydium partii zadecydowało o miesięcznym zawieszeniu posła.

Wcześniej Tomasz Zimoch w ostrych słowach skrytykował nocne spotkanie marszałka Sejmu z Adamem Bielanem i Jarosławem Kaczyńskim. „Nie ma wytłumaczenia tego co się stało. Upokarzające są słowa, że ekscytacja nie jest uzasadniona, ani wskazana. Jest! Szkoda, że nie rozumie tego marszałek. Nie każdy powinien dać się zaciągnąć na nocne spotkanie do pana Bielana” – stwierdził parlamentarzysta.

W ten sposób nawiązał do wpisu Szymona Hołowni w mediach społecznościowych. Po tym, jak na polityka spadła fala krytyki za rozmowy z przedstawicielami PiS w prywatnym mieszkaniu i pod osłoną nocy, szef Polski 2050 odparł, że „wzmożenie i ekscytacja związana ze spotkaniem nie jest ani uzasadniona, ani wskazana”.

Szymon Hołownia przekonywał, że „jest jednym z niewielu polityków w Polsce, który regularnie spotyka się z przedstawicielami obu śmiertelnie skłóconych obozów”.

Zimoch ostro o Hołowni

W rozmowie z TVN24 Tomasz Zimoch ocenił, że „nie zrobił nic złego, a jedynie powiedział, z czym się nie zgadza”. – Jeśli pan marszałek uważa, że warto nieraz zagrać przy innym stole, niż koalicyjnym, z kimś w pokera, nocną porą, w towarzystwie dosyć dwuznacznym i uważa, że tego pokera tam rozgrywa, a okazuje się, że został potraktowany jako ten, który może zagrać w Piotrusia. Dlatego ja napisałem to, co myślę i co myśli wielu wyborców – tłumaczył.

