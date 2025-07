Ewakuacja szpitala w Bolesławcu. Powodem nie była ulewa

Ewakuację szpitala powiatowego św. Łukasza w Bolesławcu koordynował komendant powiatowy policji. Wśród 250 osób wyprowadzonych z budynku byli zarówno pacjenci, jak i personel placówki medycznej. Bolesławiec.

Ewakuowano szpital powiatowy

Część pacjentów przeniesiono do szpitala modułowego. Tych, których stan na to pozwalał, postanowiono odesłać do domów. Służby podkreślają, że sytuacja była bardzo poważna i spowodowała spore utrudnienia w ruchu. Zwrócono się z apelem do kierowców, by omijali rejon szpitala.

Cała akcja wymuszona została rozszczelnieniem rury z gazem, do którego doszło w związku z prowadzonymi nieopodal robotami budowlanymi. Na miejsce udało się 14 zastępów straży pożarnej, pogotowie gazowe, policja oraz specjalna grupa chemiczna z Wrocławia.

Jak zapewniano około godziny 12, akcja ewakuacyjna została zakończona, a pogotowie gazowe opanowało awarię i uszczelniło wyciek.

Komunikat szpitala w Bolesławcu

Po zakończonej akcji służb, komunikat w tej sprawie wydały władze szpitala. „Informujemy, że działania służb technicznych i ratunkowych na terenie Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu zostały zakończone. Awaria sieci gazowej została usunięta. Pacjenci wrócili już do swoich sal, a wszystkie oddziały funkcjonują normalnie i bez zakłóceń. Dziękujemy za wyrozumiałość oraz wsparcie okazywane w trakcie akcji. Bezpieczeństwo pacjentów i personelu było naszym priorytetem” – czytamy na profilu placówki na Facebooku.

