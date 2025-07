Kosiniak-Kamysz wspominał młodość. To wtedy poznał Agatę Dudę

Andrzej Duda wielokrotnie powtarzał, że ma dobre relacje z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem – To jest kohabitacja, bo to jest inny obóz polityczny, ale jeśli chodzi o szefa MON, to myślę, że ta współpraca układa się bardzo przyzwoicie – stwierdził prezydent.

– To facet, z którym można rozmawiać, człowiek dialogu, z którym można usiąść do stołu. W ważnych sprawa umieliśmy do tej pory znaleźć porozumienie – dodawał w rozmowie z Kanałem Zero.

Kosiniak-Kamysz ciepło o Dudzie

Krzysztof Stanowski postanowił zapytać Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy on również ma tak dobre zdanie o głowie państwa. W ocenie prezentera, jest to dość zaskakujące z uwagi na mocne podziały polityczne w naszym kraju i napięte relacje między politykami koalicji rządzącej i opozycji.

W odpowiedzi szef PSL pokusił się o nietypowe wyznanie. Jak się okazuje, Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Duda chodzili do tej samej szkoły - II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Politycy nie spotkali się jednak na szkolnych korytarzach, ponieważ dzieli ich różnica wieku. – Znamy się od lat. Myślę, że mamy do siebie wzajemny szacunek – podkreślił lider PSL.

Minister obrony narodowej dodał, że „w jego opinii nikt inny w tym rządzie nie byłby w stanie zagwarantować takiej współpracy z prezydentem jak on przez ostatnie 18 miesięcy”.

Kosiniak-Kamysz zaskoczył. Tak poznał Agatę Dudę

Jak się okazuje, w czasach młodości szef MON miał także styczność z Agatą Kornhauser-Dudą. – Pierwsza dama była nauczycielką, jak ja byłem uczniem. Bardzo ją dobrze z tych czasów pamiętam. Była naszą panią profesor w liceum – przyznał polityk.

Zaznaczył jednak, że żona Andrzeja Dudy nie uczyła jego klasy, tylko równoległe.

