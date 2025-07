Spółka związana z PiS i Kaczyńskim ujawniła finanse. Rekordowe przychody

8 lipca w Krajowym Rejestrze Sądowym pojawiło się sprawozdanie finansowe spółki Srebrna za 2024 rok. Firma jest zapleczem biznesowym PiS. Srebrna zajmuje się przede wszystkim wynajmem powierzchni biurowych w dwóch budynkach i zarządzaniem nieruchomościami. Głównym udziałowcem spółki jest Instytut Lecha Kaczyńskiego, fundacja założona w latach 90. m.in. przez Jarosława Kaczyńskiego

Jak informuje Wirtualna Polska przychody Srebrnej wyniosły w sumie 9,9 milionów złotych. Dla porównania w 2023 r. wyniosły one 9,2 mln zł, a rok wcześniej osiem mln zł. Największe wpływy firma otrzymała tytułem „przychodów ze sprzedaży produktów”. Srebrna poniosła również rekordowe koszty, które wyniosły 8,6 mln zł. 2,3 mln zł z tej kwoty wydano na wynagrodzenia. Pod koniec 2024 r. na umowie o pracę zatrudnionych było 11 osób.

Sprawozdanie finansowe spółki Srebrna. Po stronie kosztów „karma dla bezdomnych zwierząt”

W zarządzie spółki, obok Kazimierza Kujdy, zasiada jeszcze Jacek Cieślikowski, wieloletni asystent prezesa Prawa i Sprawiedliwości oraz warszawski radny PiS. Jeśli chodzi o wydatki to Srebrna w swoich budynkach przeprowadziła remonty i rozszerzyła system klimatyzacji. Wśród pojedynczych kosztów uwagę zwraca ponad 10 tys. zł, które zostało przeznaczone na „karmę dla bezdomnych zwierząt”. W poprzednich latach wpisywano, że „dla kotów”.

Zysk spółki za minione 12 miesięcy zmalał do 555,6 tys. zł. W 2023 r. wyniósł on 1,7 mln zł, a w 2022 r. dwa mln zł, podobnie jak chociażby w latach 2018-2019. Zysk przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Zarząd otrzymał w sumie 478,8 tys. zł, a czteroosobowa Rada Nadzorcza dostała 144 tys. zł.

Czytaj też:

Gigantyczne problemy Mentzena. PKW nie miała wątpliwościCzytaj też:

Rafał Brzoska dla „Wprost” o deregulacji: Następnego dnia chciałem odrzucić tę rękawicę