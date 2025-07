Błyskawiczna riposta Andrzeja Dudy. Tak odpowiedział Tuskowi ws. Bąkiewicza

Andrzej Duda podpisał decyzję o częściowym ułaskawieniu Roberta Bąkiewicza, który kilka lat wcześniej został skazany przez sąd za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki Babci Kasi. Jak podała Interia, wyrok uprawomocnił się w listopadzie 2023 r. i obejmował: wykonywanie prac społecznych, zapłatę przez Bąkiewicza 10 tys. zł nawiązki na rzecz poszkodowanej oraz zwrot kosztów procesu.

Rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak zaznaczyła, że ułaskawienie obejmuje jedynie karę ograniczenia wolności. Z tego względu Robert Bąkiewicz będzie zobowiązany do zapłaty nawiązki. Nie dojdzie też do zatarcia skazania.

Andrzej Duda reaguje na ostry komentarz Donalda Tuska. „Będzie co czytać”

Decyzja Andrzeja Dudy wywołała lawinę komentarzy. Głos w sprawie zabrał m.in. Donald Tusk. „Ułaskawienie Bąkiewicza przez prezydenta Dudę jest nie tylko skandalem w ludzkim, moralnym wymiarze. Jest też politycznym sygnałem, że cała ta ekipa, razem z Nawrockim, Kaczyńskim i Braunem nie cofnie się przed niczym, byle odzyskać władzę. Czas, aby wszyscy to zrozumieli” – napisał szef polskiego rządu na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Na wpis premiera szybko zareagował Andrzej Duda. Prezydent nawiązał do słów, których użył Donald Tusk. „Skandalem w moralnym, ludzkim wymiarze, panie premierze, jest bezprawie, które wprowadza pan od 13 grudnia 2023. Ludzie pokazali panu co o tym sądzą, wybierając Karola Nawrockiego na prezydenta. O pana wyczynach napisałem obszernie w książce »To ja« – http://andrzejduda.pl. Będzie co czytać” – odpowiedział Andrzej Duda.

Prezydent pod koniec czerwca po raz pierwszy poinformował, że napisał autobiografię. „Bez upiększeń i cenzury. Opowieść o kulisach decyzji, które zaważyły na losach Polski i Europy. Nigdy wcześniej nierelacjonowane rozmowy z czołowymi politykami w kraju i na świecie” – czytamy w opisie publikacji pt. „To ja. Andrzej Duda”.

