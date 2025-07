Bunt w szeregach PiS. Ta decyzja wywołała burzę

W ubiegłym roku głośno było o buncie w małopolskim PiS. Lokalni działacze nie mogli dojść do porozumienia w sprawie wyboru marszałka. W głosowaniu aż pięć razy przepadł Łukasz Kmita, kandydat wskazany przez Jarosława Kaczyńskiego. Ostatecznie marszałkiem został Łukasz Smółka.

Gdy sytuacja w regionie nieco się uspokoiła, na Beatę Szydło oraz Andrzeja Adamczyka padł cień podejrzeń, że to właśnie oni namawiali działaczy do buntu. W związku z tym doszło do zmiany w kierownictwie małopolskiego PiS. Na czele struktur stanął Łukasz Kmita.

PiS chciało usunąć działacza z partii

Jak podaje Onet, część polityków poniosła surowe konsekwencje głosowania przeciwko kandydatowi forsowanego przez prezesa PiS. Józef Ciechowski został zawieszony a Rafał Bochenek informował, że zostaną podjęte kroki zmierzające do usunięcia go z partii W czasie kampanii prezydenckiej lokalne spory zeszły na dalszy plan.

Teraz jednak sprawa ponownie wróciła. W poniedziałek 14 lipca zarząd małopolskiego PiS ponownie zajął się wnioskiem ws. Józefa Ciechowskiego. Wśród argumentów za usunięciem polityka z szeregów ugrupowania pojawiały się informacje dotyczące nie tylko nielojalnego zachowania podczas wyborów marszałka.

Wypominano mu także samowolkę dotyczącą apelu do prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego odnośnie podwyżki cen biletów miesięcznych i wprowadzenia opłat za parkowanie przez całe siedem dni.

Kontrowersje pojawiły się także wokół sondowanego przez PiS pomysłu referendum ws. odwołania Aleksandra Miszalskiego. Temat podchwycił radny Michał Ciechowski. Pod jednym z jego postów w sieci Józef Ciechowski ocenił, że „na taki krok jest jeszcze za wcześnie i nie ma się co wygłupiać”. Te słowa nie zyskały aprobaty lokalnych struktur PiS.

Bunt w małopolskim PiS. To głosowanie jest dowodem

Ostatecznie w trakcie głosowania nad usunięciem polityka nie było jednomyślności – oddano 14 głosów za i 14 przeciw. Wniosek został przyjęty, bo zgodnie ze statutem zarządu głos decydujący w tej sprawie miał przewodniczący Łukasz Kmita.

Po tej decyzji na wewnętrznych grupach lokalnych struktur zawrzało. – To, że przegłosowaliśmy ten wniosek to przykład na to, że nie można przeciwstawiać się decyzjom prezesa i pozostawać bezkarnym – stwierdził jeden z polityków PiS. – Już się wydawało, że po zeszłorocznym buncie zrozumiał, że musimy być jedną drużyną, ale okazuje się, że rozłamowcy nadal dążą do tego, by jedności nie było – dodawał inny.

