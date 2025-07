Lech Wałęsa grzmi. Padły ostre słowa o Hołowni. „Spiskuje”

O Szymonie Hołowni ponownie stało się głośno za sprawą medialnych doniesień o zaskakującym spotkaniu, do którego doszło z czwartku na piątek 4 lipca. Marszałek Sejmu miał odwiedzić w prywatnym mieszkaniu Adama Bielana. W rozmowach mieli także uczestniczyć Jarosław Kaczyński oraz Michał Kamiński.

„Jestem jednym z niewielu polityków w Polsce, który – podkreślam – regularnie spotyka się z przedstawicielami obu śmiertelnie skłóconych obozów. Twardo stoję na stanowisku, że – zwłaszcza w obecnych czasach – politycy różnych opcji powinni ze sobą rozmawiać, inaczej pozabijamy się nawzajem. Uważam to za normę, nie za odstępstwo od niej, i nadal będę tak właśnie, jako marszałek Sejmu, postępował” – napisał Szymon Hołownia na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Lech Wałęsa ostro o Szymonie Hołowni. „To polityczny szkodnik”

W sprawie pojawiło się mnóstwo komentarzy, a głos zabrał także Lech Wałęsa, który w ostry sposób zrecenzował marszałka Sejmu. – Szymon Hołownia to polityczny szkodnik. Trzeba się go pozbyć z polityki, z koalicji, bo on szkodzi rządowi Donalda Tuska – stwierdził w rozmowie z „Super Expressem”.

Były prezydent Polski skrytykował marszałka Sejmu także za decyzję o zwołaniu na 6 sierpnia Zgromadzenia Narodowego. – Hołownia spotyka się z Kaczyńskim po nocach, spiskuje, nie wiadomo, czy on nie montuje czegoś z Kaczyńskim… Poza tym źle, że chce zwołać Zgromadzenie Narodowe na 6 sierpnia. To jest nie do pomyślenia! Nie powinien tego marszałek Hołownia robić, bo trzeba ponownie przeliczyć głosy z drugiej tury wyborów prezydenckich! – grzmiał Lech Wałęsa. Były prezydent zapowiedział także, że nie zamierza pojawić się w parlamencie podczas uroczystości zaprzysiężenia Karola Nawrockiego.

