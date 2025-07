Wszystkie ułaskawienia Andrzeja Dudy. Mamy dane z KPRP. Kwaśniewski bije konkurencję na głowę

Informacja o częściowym ułaskawieniu Roberta Bąkiewicza przez Andrzeja Dudę rozgrzała media społecznościowe do czerwoności, a w stronę prezydenta posypały się gromy. Sprawa sięga 2020 r. i dotyczy wydarzeń, do których doszło w czasie protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego.

Andrzej Duda ułaskawił Roberta Bąkiewicza. Szczegóły sprawy

W 2022 r. Robert Bąkiewicz został skazany przez sąd za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki, która jest znana jako Babcia Kasia. Wyrok uprawomocnił się w listopadzie 2023 r. i obejmował: wykonywanie prac społecznych, zapłatę przez Bąkiewicza 10 tys. zł nawiązki na rzecz poszkodowanej oraz zwrot kosztów procesu. Prawo łaski, które zastosował Andrzej Duda, objęło jedynie karę ograniczenia wolności w postaci roku prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie.

Głos w sprawie zabrał m.in. Donald Tusk. „Ułaskawienie Bąkiewicza przez prezydenta Dudę jest nie tylko skandalem w ludzkim, moralnym wymiarze. Jest też politycznym sygnałem, że cała ta ekipa, razem z Nawrockim, Kaczyńskim i Braunem nie cofnie się przed niczym, byle odzyskać władzę. Czas, aby wszyscy to zrozumieli” – napisał premier polskiego rządu na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Tych słów bez odpowiedzi nie pozostawił Andrzej Duda. „Skandalem w moralnym, ludzkim wymiarze, panie premierze, jest bezprawie, które wprowadza pan od 13 grudnia 2023. Ludzie pokazali panu co o tym sądzą, wybierając Karola Nawrockiego na prezydenta” – kontrowała głowa państwa. Jak dodał prezydent, o „wyczynach” szefa polskiego rządu napisał w swojej autobiografii. „Będzie co czytać” – podsumował.

Robert Bąkiewicz podziękował Andrzejowi Dudzie, podkreślając, że „z napastnika zrobiono ofiarę, a ze mnie – próbowano zrobić przestępcę i agresora”. „To symbol czasów, w których »wolne sądy« potrafią działać na polityczne zlecenie, a nie w imię sprawiedliwości” – napisał lider środowisk narodowych.

„Do wydarzenia doszło w 2020 roku, w czasie fali brutalnych wystąpień tzw. Strajku Kobiet, których uczestnicy atakowali kościoły, szerzyli hasła nienawiści, a akcja »dym w kościołach« wprost zachęcała do profanacji, zakłóceń nabożeństw, a nawet podpaleń świątyń. To w tym kontekście – w obronie miejsc świętych, porządku i wartości – podjąłem działania, które dziś byłyby uznane za oczywisty obowiązek każdego, komu bliska jest Polska i jej tożsamość. W całym zdarzeniu nie doszło do żadnego czynu zabronionego – wszystko odbywało się przy obecności i aprobacie policji” – podkreślił we wpisie Robert Bąkiewicz.

Nie pierwsze ułaskawienie, które wywołuje kontrowersje. Burza ws. Kamińskiego i Wąsika

Ale to nie jedyne ułaskawienie prezydenta, które wywołało kontrowersje. Podobnie było w przypadku Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy w grudniu 2023 r. zostali prawomocnie skazani w związku z tzw. aferą gruntową. Wkrótce potem doszło do ich zatrzymania w Pałacu Prezydenckim, a w konsekwencji obaj politycy trafili do zakładów karnych. Przekonywali, że są niewinni, określając się mianem „więźniów politycznych”.

Andrzej Duda na prośbę żon Kamińskiego i Wąsika wszczął postępowanie ułaskawieniowe, a następnie doszło do ułaskawienia polityków. Co ciekawe, w tej sprawie interweniował nie po raz pierwszy. Prezydent skorzystał ze swoich kompetencji już w 2015 r., kiedy – jeszcze przed wydaniem prawomocnego wyroku w sprawie – ułaskawił Kamińskiego i Wąsika.

Ile osób ułaskawił Andrzej Duda? Mamy dane z KPRP

Zwróciliśmy się do Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta RP z prośbą o udzielenie informacji, ile osób Andrzej Duda ułaskawił w czasie pierwszej i drugiej kadencji. Zapytaliśmy także, ile odmów zostało udzielonych.

„Informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda od dnia 6 sierpnia 2015 r. do dnia 15 lipca 2025 r. wydał postanowienia, na mocy których: 146 osób zostało ułaskawionych, 970 osobom odmówiono ułaskawienia” – przekazało w komunikacie przesłanym redakcji „Wprost” Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto porównać, jak Andrzej Duda w tym kontekście prezentuje się na tle poprzedników. Jak podała Polska Agencja Prasowa, najwięcej osób ułaskawił Aleksander Kwaśniewski, który – podobnie jak obecny prezydent – urząd sprawował przez dwie kadencje. Mowa o 4302 osobach, przy 2639 odmowach.

W przypadku prezydentów, którzy obejmowali funkcję przez pięć lat, sytuacja przedstawia się następująco: Lech Wałęsa zastosował prawo łaski wobec 3454 osób i odmówił w 444 przypadkach, Lech Kaczyński ułaskawił 201 osób i udzielił 913 decyzji negatywnych, a jeśli chodzi o Bronisława Komorowskiego było to 360 ułaskawień i 1544 odmowy.

