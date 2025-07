Grzybiarze, szykujcie koszyki – nadchodzi leśny urodzaj. Oto wskazówki prosto z lasu

Leśnicy oraz zaprawieni w terenie grzybiarze już teraz wskazują, że pogoda sprzyja wysypowi. Wilgotna ściółka, przelotne opady i ciepłe noce tworzą idealne warunki dla rozwoju grzybni. Eksperci przekonują – to może być jeden z lepszych sezonów od lat.

Grzybobranie to coś więcej niż hobby

Dla wielu Polaków zbieranie grzybów to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. To też sposób na relaks i chwilowe odcięcie się od zgiełku codzienności. A gdy warunki w lasach są tak sprzyjające jak teraz, trudno o lepszy powód, by ruszyć na bezkrwawe „łowy”.

Doświadczeni grzybiarze wiedzą, że prawdziwy wysyp pojawia się po deszczu, gdy noce są ciepłe, a ziemia dobrze nasiąknięta. Jeśli przez kilka dni temperatura nocą nie spada poniżej 12 stopni Celsjusza, a dzień wcześniej popadało – warto szykować koszyk i ruszać w teren.

Pierwsze pojawiają się zwykle maślaki. Rosną najczęściej tuż przy ścieżkach. Szybko można zobaczyć też kurki – a szukać należy w mchach i przy młodych świerkach, z kolei koźlarze w pobliżu brzóz. Zwykle grzyby pojawiają się 2 do 5 dni po opadach, zwłaszcza w miejscach osłoniętych od wiatru; w dołkach, przy iglakach, wśród mchu.

Gdzie będzie najwięcej grzybów?

Najlepsze warunki do grzybobrania w najbliższych tygodniach prognozowane są między innymi w:

północno-wschodniej Polsce – Mazury, Podlasie,

rejonach górskich – Karpaty i Sudety,

centralnych lasach sosnowych i mieszanych.

Jeśli opady utrzymają się regularnie, nawet niewielkie, ale częste, sezon grzybowy może potrwać długo i być wyjątkowo owocny.

Jak rozpoznać, że nadszedł czas? Oto znaki z lasu

Grzybiarze wiedzą, że natura zostawia dla nich wyraźne sygnały. Są wśród nich ciepłe noce po deszczu; jeśli utrzymują się przez 2–3 dni, to znak, że coś może już pierwsze kapelusze mogą wyłaniać się z ziemi.

Inną wskazówką jest wzmożona aktywność ślimaków i mrówek – przyroda reaguje pierwsza, a te stworzenia rzadko się mylą. Ważnym głosem jest też ruch na forach internetowych czy grupach na Facebooku. To tam lokalne społeczności grzybiarzy raportują pierwsze znaleziska.

Warto więc być czujnym. Jeśli pojawił się choć jeden kapelusz, z dużym prawdopodobieństwem gdzieś w pobliżu czai się ich więcej.

Czytaj też:

Wysyp kurek w lasach. Dietetycy tłumaczą, dlaczego warto jeść je garściami. Mamy 3 proste przepisyCzytaj też:

Gdzie na grzyby? Podpowiadamy, jakich okazów możecie szukać już w lipcu