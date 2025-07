Polityczny kryzys w PSL? Kamiński nie daje znaku życia

– Nie wiem, gdzie jest Michał Kamiński, ale partia planuje omówić jego przyszłość – powiedział Krzysztof Hetman z Polskiego Stronnictwa Ludowego na antenie TOK FM. Jak dodał, oczekuje, że polityk sam wyjaśni swoją nieobecność, „gdy się odnajdzie”.

Kamiński w ogniu krytyki po spotkaniu z Hołownią i Kaczyńskim

Zamieszanie wokół Michała Kamińskiego rozpoczęło się na początku lipca, gdy media ujawniły szczegóły kontrowersyjnego spotkania, w którym uczestniczył. Jak ustalili dziennikarze Radia ZET i Newsweeka, lider Polski 2050 Szymon Hołownia odwiedził europosła Adama Bielana w jego prywatnym mieszkaniu w Warszawie. Do spotkania dołączył prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu z ramienia PSL.

To nieformalne spotkanie, w którym udział wzięli politycy reprezentujący bardzo różne obozy, wzbudziło liczne spekulacje polityczne i wzmożoną krytykę – szczególnie w kontekście funkcji pełnionej przez Michała Kamińskiego w Senacie.

Oberwało się też marszałkowi Sejmu. Szymon Hołownia cały czas jest pod medialnym ostrzałem.

Gdzie jest Michał Kamiński?

Jak donosi portal Onet, wicemarszałek Senatu od tamtego czasu nie uczestniczy w pracach izby wyższej parlamentu. Jego przedłużająca się nieobecność nie została oficjalnie wyjaśniona, co – według PSL – jest coraz bardziej problematyczna.

– Z pewnością trzeba będzie to wyjaśnić, bo jeśli jest prawdą, że do takiej sytuacji doszło, to rzeczywiście byłaby to sytuacja karygodna – powiedział Hetman w rozmowie z TOK FM, odnosząc się do braku aktywności Kamińskiego i doniesień medialnych.

Dyskusja o przyszłości Kamińskiego

Według Hetmana, Naczelny Komitet Wykonawczy PSL ma zebrać się jeszcze w tym tygodniu. W agendzie ma znaleźć się punkt dotyczący sytuacji wicemarszałka Senatu.

– Spodziewam się, że prawdopodobnie będzie dyskusja na temat pana marszałka Kamińskiego – zapowiedział polityk.

Dopytywany o ewentualne konsekwencje, Hetman zaznaczył, że żadne decyzje personalne jeszcze nie zapadły. Podkreślił jednak, że władze ugrupowania będą oczekiwały bezpośrednich wyjaśnień od Kamińskiego.

