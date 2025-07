Dziś rekonstrukcja rządu. Nadchodzą spore zmiany w rządzie

Zapowiadana od miesięcy rekonstrukcja w końcu wejdzie w życie – w środę Tusk ogłosi nowy kształt rządu.

Wśród polityków, którzy potracą ciepłe posadki, znajdują się nie tylko ci pozostający nieco w cieniu, ale także osoby z pierwszej linii frontu, mocno kojarzące się z władzą, można rzec – twarze Koalicji 15 Października.

Nieoficjalne informacje podał ws. portal Onet.

Rekonstrukcja. W środę o g. 10 premier Tusk zaprezentuje nową wizję rządu

– Redakcja Onetu twierdzi, że ministrem sprawiedliwości i zarazem prokuratorem generalnym przestanie być Adam Bodnar. Możliwe, że zastąpi go sędzia Waldemar Żurek – tak podejrzewa „Gazeta Wyborcza”.

– Kolejną osobą, która ma zostać pozbawiona stanowiska, jest Izabela Leszczyna. Z ministerstwa zdrowia trafić ma do resortu finansów – jako wiceszefowa urzędu.

– Dalej mowa o Jakubie Jaworowskim – ministrze aktywów państwowych.

– To jednak nie koniec – jest jeszcze Sławomir Nitras. Czeka go dymisja, co potwierdził we wtorek. Nie będzie już kierował obszarem sportu i turystyki.

– Zmiany mają też objąć Hannę Wróblewską – szefową ministerstwa kultury.

– Stołek stracić może ponadto Krzysztof Paszyk – minister rozwoju.

– I na koniec zarządzający resortem rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski – według Onetu „zastąpić ma go na tym fotelu (...) wiceszef MRiRW – Stefan Krajewski” – czytamy.

– Niektórych polityków ma zaś czekać częściowa utrata władzy. W przypadku Tomasza Siemoniaka – choć ma dalej szefować służbom specjalnym, to jednak straci MSWiA. Resortem spraw wewnętrznych i administracji ma zaopiekować się Marcin Kierwiński – co oznacza jego wielki powrót.

– Paulina Hennig-Kloska również ma być „osłabiona” – twierdzi Onet. Dalej będzie kierowała resortem klimatu i środowiska, ale już nie w obszarze energetyki. Tutaj, za sterami nowego resortu, posadzony zostać może Miłosz Motyka.

Ministra Pełczyńska-Nałęcz wicepremierką?

I na koniec sensacja. Według nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która jest ministrą ds. funduszy, zostanie wicepremierką. Ale nie teraz, w listopadzie, gdy Włodzimierz Czarzasty przejmie od Szymona Hołowni pałeczkę marszałka Sejmu.

