Ten minister traci stanowisko. Potwierdza dymisję

Mnożą się spekulacje dotyczące zmian w rządzie Donalda Tuska. Wszyscy oczekujący na środowe ogłoszenia dostali pierwsze oficjalne potwierdzenie o rekonstrukcji.

Resortem sportu nie będzie dłużej zarządzać Sławomir Nitras.

„W tym tygodniu kończy się moja służba w rządzie RP. Wszystkim, z którymi współpracowałem, z którymi los mnie zetknął, szczególnie sportowcom – niskie ukłony i podziękowania. To był zaszczyt i ogromna przyjemność” – przekazał na platformie X.

Minister dodał nagranie, w którym podziękował współpracownikom oraz wszystkim tym, których spotkał na swojej drodze. Przemówił też do polskich sportowców. Obiecał, że w przyszłości będzie dalej za nich trzymać kciuki, ale już jako „zwykły kibic”.

– Mam nadzieję, że w tym okresie udało mi się chociaż trochę ulżyć waszemu wysiłkowi, chociażby finansowo – powiedział na filmie.

Rekonstrukcja rządu. Kiedy będzie?

Adam Szłapka poinformował, że w środę 23 lipca o godzinie 10 Donald Tusk ogłosi wszystkie zmiany w rządzie.

– To będzie zupełnie nowa Rada Ministrów i nowe otwarcie. Premier od dawna mówił, że niezależnie od wyników wyborów prezydenckich, będzie czas na audyt – tłumaczył rzecznik rządu w TVP Info.

W mediach pojawiają się informacje na temat możliwych zmian w gabinecie Donalda Tuska. „Fakty” TVN oraz „Gazeta Wyborcza” ustaliły nieoficjalnie, że Radosław Sikorski ma zostać wicepremierem. Ta kandydatura miała zostać zatwierdzona podczas spotkania liderów koalicji, które odbyło się w poniedziałkowy wieczór (21 lipca).

– To próba odnalezienia się w tej rzeczywistości. To także wzmocnienie pozycji polityka, który należy do najbardziej prawicowych w Platformie. Nieprzypadkowo to właśnie Radosław Sikorski patronował słynnemu spotkaniu Rafała Trzaskowskiego przy piwie u Mentzena – komentował na łamach „Wprost” prof. Radosław Chwedoruk z UW.

