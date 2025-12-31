Awantura o nominacje oficerskie. Nawrocki nagle zmieni zdanie?

– Będę liczył na pilne spotkanie z panem prezydentem. Wcześniej poleciłem panu ministrowi obrony narodowej i panu ministrowi koordynatorowi ds. służb specjalnych, aby spotkali się z prezydentem i żeby zakończyć ten zupełnie niepotrzebny konflikt o nominacje na stopnie oficerskie – powiedział we wtorek 30 grudnia przed posiedzeniem rządu Donald Tusk.

– Trzeba było tak od samego początku, to znaczy pan prezydent chciał się spotkać z szefami służb. Jeżeli jest wola spotkania ministrów, szefów służb, to oczywiście do takiego spotkania dojdzie – skomentował w Polsat News Paweł Szefernaker. – Prezydent oczywiście, jeżeli jest taka wola ze strony premiera w sprawach ważnych dla Polski, dla bezpieczeństwa, się spotka. To jest jasne – dodał z kolei dzień później w TVN24 szef gabinetu prezydenta.

Awantura o nominacje oficerskie. Karol Nawrocki złoży „bezproblemowy” podpis?

RMF FM podało, że Karol Nawrocki podpisze nominacje oficerskie dla funkcjonariuszy kontrwywiadu. Ostateczna decyzja ma zapaść po spotkaniu głowy państwa z ministrami i szefami służb specjalnych, które odbędzie się w przyszłym miesiącu. Wówczas nominacje mają być krótko omówione i bezproblemowo podpisane przez Nawrockiego. Sprawa dotyczyła promocji na pierwszy stopień oficerski 136 osób z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Głowa państwa zarzucała szefowi rządu, że uniemożliwia jej rozmowy z szefami specsłużb. Nawrocki przekonywał, że nie blokuje nominacji, tylko chce spotkać się z szefami służb i otrzymać dostęp do kluczowych informacji o bezpieczeństwie Polski. Rząd miał blokować mu ich udzielenie, uniemożliwiając spotkanie się z liderami formacji. Tusk i członkowie rządu twierdzili, że prezydent przez to sabotuje funkcjonowanie służb i podważa ich bezpieczeństwo.

Nadzwyczajny ruch ministrów Tuska. Ten apel do Nawrockiego wyjaśnia wszystko

Ostra reakcja Cenckiewicza na decyzję SKW. „Farsa"