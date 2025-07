Jak dożyć 101-lat? Pan Leopold podzielił się sekretem

Leopold Czyż dnia 22 lipca świętował 101. urodziny. To piękny wiek, którego zazdrości mu wielu przedstawicieli lokalnej społeczności. Skromny mieszkaniec Śląska zgodził się podzielić z dziennikarzami swoją receptą na długowieczność.

Zawiera się w jednym, wymownym zdaniu.

Rok temu dołączył do grona 100-latków. Jaki jest jego sekret długowieczności? Pan Leopold ma ciekawą teorię

W dniu 101. urodzin pana Leopolda jego dom odwiedził prezydent Jastrzębia-Zdroju – Michał Urgoł. Włodarz przyznał, że „to ogromny zaszczyt móc poznać go osobiście”. – Niech pan to piękne świadectwo oddania i zaangażowania przekazuje kolejnym pokoleniom – życzył emerytowi. – Dzisiaj jest czas na świętowanie z najbliższymi, natomiast kolejne dni, tygodnie, miesiące i lata niech przyniosą panu ogrom sił i dużo zdrowia – powiedział (cytat za redakcją radia ESKA).

Jak wyglądało życie starszego mieszkańca Śląska? Miał aż sześcioro dzieci, co dziś robi wrażenie, ale niegdyś nie było wcale takie rzadkie. Ale to dopiero wierzchołek rozległego drzewa genealogicznego, bowiem pociechy pana Leopolda też pozakładały piękne rodziny – 101-latek ma aż dwanaścioro wnucząt.

Swoje życie zawodowe związał zaś z Orkiestrą Kopalni Węgla Kamiennego Jas-Mos (jest muzykiem).

To w tym tkwi problem przedwczesnych zgonów?

Rozgłośnia Eska postanowiło zapytać wyjątkową postać ze Śląska o jej receptę na długowieczność. Jedni są przekonani, że chodzi o sport, a inni, że o dietę. Przy okazji rozmów o długowieczności pojawiają się też sugestie, by jeść określone superowoce czy superwarzywa, które miałyby zapewnić każdemu z nas zdrowie.

A co na to pan Leopold? Choć dalej jest aktywny – dużo spaceruje – to jednak nie wskazał tego jako swoją odpowiedź. Uważa, że powód jest inny. – To pewnie przez to, że nie paliłem papierosów – odparł półżartem.

