Dramatyczna sytuacja pogodowa w Polsce. Najważniejsze informacje w jednym miejscu

We wrześniu, w Głuchołazach, rzeka wystąpiła z brzegów i m.in. zniszczyła dwa mosty (jeden tymczasowy, a drugi remontowany). Do miasta skierowano wkrótce specjalne siły wojska (inżynieryjne), by nieść pomoc lokalnej społeczności.

IMGW – Państwowy Instytut Badawczy – opublikował mapę Polski, która „mieni się” barwami pomarańczowymi i czerwonymi. To ostrzeżenia meteorologiczne II i III st. (choć na południu niektóre tereny objęte są alertem pierwszego st.). Niepokojąca sytuacja dotyczy aż 11 województw (szczególna uwaga zwrócona jest na południowe powiaty woj. opolskiego, śląskiego i małopolskiego). Wszystkiemu winny jest niż genueński (śródziemnomorski), który migruje z południa Europy (powstaje nad Morzem Śródziemnym, konkretnie w rejonie Zatoki Genueńskiej – stąd jego charakterystyczna nazwa). Na najbardziej zagrożonych terenach może spaść od 90 do nawet 120 milimetrów deszczu na dobę (a wiatr, w porywach, może rozwinąć prędkość do 80 kilometrów na godzinę).

Opłakana sytuacja w powiecie nyskim

Opady – w bardzo intensywnym natężeniu – dot. regionów od Dolnego Śląska po Karpaty. Do zerwania chmury doszło nad ranem – od kilku godzin deszcz, choć z przerwami, wciąż zalewa obszary wielu miejscowości. Na platformie X serwis remiza.pl opublikował zdjęcia Opolskiego Ratownictwa, które pokazują niepokojącą sytuację w Głuchołazach (powiat nyski). Jak podaje „Nowa Trybuna Opolska”, po południu zamknięto tam most tymczasowy – ważny element jednej z dróg krajowych. Oznacza to, że kierowcy, którzy chcieli przez niego przejechać, będą musieli robić to przez Czechy. W tym momencie jest on już otwarty – ustaliła redakcja regionalnego dziennika. Strażacy pracują na miejscu – usuwają wodę. Przy jednej z ulic trzeba zrobić przekop, by mogła spłynąć – informowały władze gminy Głuchołazy.

„Działania udrożniające” prowadzone są też m.in. na terenie wsi: Charbielin i Gierałcice – pisze Wirtualna Polska. Stacja Polsat News pisze natomiast o „drodze powiatowej na odcinku Jarnołtów – Łąka [woj. opolskie, blisko granicy z Czechami], która jest nieprzejezdna”. PS, powołując się na dane udostępnione przez lokalne władze, informuje, że „strażacy byli wzywani 45 razy do różnych interwencji związanych z wezbraniem rzek”. Lubuscy Łowcy Burz opublikowali wymowny film ze wsi Jarnołtów.

„Zalane pojazdy” w powiecie radomskim

Uważać trzeba także w mieście Pionki (pow. radomski – na Mazowszu). Materiał wideo LŁB przedstawia „zalane pojazdy po ulewie”.

Remiza.pl pisze zaś o drodze Kałków-Łaką (gmina Otmuchów), gdzie doszło do przerwania wału i zalania jednej z ulic. Redakcja powołuje się na ustalenia „Nowin Nyskich”.



KW PSP w Opolu o „75 zdarzeniach na terenie Opolszczyzny”

27 lipca po południu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu opublikowała post. Służby „odnotowały 75 zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi” na terenie Opolszczyzny. „ Większość z nich wystąpiła na terenie powiatu nyskiego – 66 zdarzeń. Wśród nich możemy wyodrębnić trzy zdarzenia związane z wiatrołomami, 58 zalanych piwnic i posesji oraz pięć zalanych ulic. W powiecie brzeskim wystąpiło pięć zdarzeń (dwa związane z wiatrołomami, dwa zalane budynki, jedna zalana droga). Pozostałe ze zdarzeń to pojedyncze interwencje w powiatach opolskim, kluczborskim, prudnickim i namysłowskim” – czytamy.



Co ważne, „w związku z opadami deszczu nie odnotowano osób poszkodowanych”. PSP podaje, że „w Kałkowie (pow. nyski) przerwany został wał przeciwpowodziowy w wyniku którego została zalana droga”. Zaś „w Radzikowicach (pow. nyski) zalany został teren jednego z zakładów gdzie zagrożony jest sprzęt i maszyny”.

Niż genueński w Polsce. Zwołano posiedzenie sztabu kryzysowego. Obrady poprowadzi wiceszef MSWiA – Wiesław Leśniakiewicz

Dzisiaj o godzinie 19, w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, odbędą się obrady Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem wiceszefa ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji – Wiesława Leśniakiewicza. Ma to związek „z sytuacją pogodową i napływem niżu genueńskiego” – podał resort w komunikacie prasowym.

