Cisnął psem o bruk, nagrała to kamera. W sieci zawrzało

Nagranie, które w ciągu kilkunastu godzin stało się viralem, przedstawia scenę, która wielu odbiorcom zapadnie w pamięć na długo. Mężczyzna, wychodząc z budynku, podchodzi do leżącego spokojnie psa, nagle chwyta go za kark i z impetem rzuca o betonową nawierzchnię. Następnie bez chwili zawahania wsiada do samochodu i odjeżdża, jakby nic się nie stało.

„Od wczoraj otrzymuję od Was falowo ten film. Frustracja, nienawiść, zło. Najbardziej w całej tej sytuacji smutne jest to, że ten pies merda ogonem, gdy człowiek do niego podchodzi. Nie zna jego zamiarów, jest nastawiony pozytywnie. To nie psy są agresywne, to nie psy potrzebują ciężkich łańcuchów i budy. To człowiek, to cZŁOwiek – napisał poruszony poseł Łukasz Litewka, znany z zaangażowania w sprawy zwierząt”.

Fala emocji w sieci – To jest niepojęte, co się z tymi ludźmi dzieje

Oburzenie społeczne po opublikowaniu nagrania było natychmiastowe. Tysiące internautów udostępniało materiał, oznaczało organizacje prozwierzęce, media i policję. W komentarzach dominowały emocje: gniew, niedowierzanie, smutek.

„Widać rejestrację, czy ktoś zgłosił na policję? Przecież ten piesek nawet do niego nie podszedł... czysta nienawiść i chęć okrucieństwa ze strony – ciężko nazwać człowiekiem.”..

„Boże kochany, zobaczyłam i już nie odzobaczę! Jezu, to jest niepojęte, co się z tymi ludźmi dzieje??!!!”

„Boże, czy ktoś w końcu w tym kraju wprowadzi jakieś prawdziwe kary dla tych zwyrodnialców????”

„Jest mi aż niedobrze!!! Chory świat!!!”

Internauci domagali się natychmiastowej interwencji służb i ukarania sprawcy. Zdecydowana reakcja przyniosła szybki efekt. Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie potwierdziła przyjęcie zawiadomienia w tej sprawie. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie jako dowód i jeszcze tego samego dnia zatrzymali podejrzanego.

Policja reaguje

„W związku z filmem, który jest licznie udostępniany na różnych portalach społecznościowych informujemy, że Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie przyjęła zawiadomienie w danej sprawie, a także zabezpieczyła materiał wideo. Ponadto w dniu wczorajszym gryfińscy policjanci zatrzymali 29-letniego mężczyznę widocznego na nagraniu. Dzisiaj z mieszkańcem powiatu gryfińskiego wykonane zostaną czynności procesowe. Mężczyźnie za dany czyn grozi prawdopodobnie kara pozbawienia wolności do lat 5 – poinformowała policja w oficjalnym komunikacie”.

Sprawcy, 29-letniemu mieszkańcowi powiatu gryfińskiego, zarzuca się naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Zgodnie z art. 35 ust. 1a tej ustawy, za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli sąd uzna winę mężczyzny, możliwe jest również orzeczenie zakazu posiadania zwierząt oraz obowiązek zapłaty nawiązki w wysokości od 1000 do 100 000 zł na rzecz organizacji zajmujących się ochroną zwierząt.

Czytaj też:

Zajmowali się porwaniami migrantów. Policja rozbiła ukraiński gangCzytaj też:

Pisz. Brutalnie pobicie 20-latka. Nowe informacje