Pisz. Brutalnie pobicie 20-latka. Nowe informacje

Do ataku doszło w nocy 25 kwietnia, tuż po godzinie 22, pod jednym ze sklepów nocnych znajdujących się w pobliżu parku miejskiego. Sprawcy to młodzi mieszkańcy Pisza i Rucianego-Nidy — najmłodszy ma 16 lat, najstarszy 19.

„W bestialski sposób, bez wyraźnego powodu”

Jak relacjonuje Komenda Powiatowa Policji w Piszu, napaść była wyjątkowo brutalna i całkowicie bezpodstawna.

„W bestialski sposób, bez wyraźnego powodu zaatakowali 20-latka. Rzucili się na niego, szarpali go, uderzali po całym ciele i razem kopali, gdy ten upadł na ziemię” — czytamy w oficjalnym komunikacie.

Przebieg zdarzeniazarejestrowały kamery monitoringu miejskiego, które w znacznym stopniu przyczyniły się do szybkiego ustalenia tożsamości sprawców.

Napadnięty 20-latek w stanie krytycznym trafił do szpitala. Przez kilkanaście dni lekarze walczyli o jego życie, jednak mężczyzna zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

Zatrzymania i areszty

W ciągu pierwszych dni po napaści policja zatrzymała pięciu młodych mężczyzn w wieku od 17 do 18 lat. Czterech z nich decyzją sądu trafiło do aresztu na trzy miesiące. Piąty podejrzany został objęty innym środkiem zapobiegawczym. Sprawa jednak się rozwijała — policjanci systematycznie ustalali kolejne osoby mogące mieć związek z atakiem.

W piątek, 9 maja, Komenda Powiatowa Policji w Piszu poinformowała o zatrzymaniu ósmej osoby.

„To 17-letni mieszkaniec Pisza. On również trafił do aresztu” — przekazali funkcjonariusze. Obecnie lista zatrzymanych obejmuje osiem osób w wieku od 16 do 19 lat. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań, ponieważ analiza materiału dowodowego — w tym nagrań z monitoringu i zeznań świadków — trwa nadal.

Zbrodnia, która wstrząsnęła lokalną społecznością

Atak w Piszu odbił się szerokim echem nie tylko w lokalnej społeczności, ale i w całym kraju. W mediach społecznościowych oraz komentarzach pod doniesieniami prasowymi nie brakuje głosów oburzenia. Wiele osób pyta o przyczyny tak brutalnej napaści i apeluje o surowe kary dla sprawców.

Psychologowie i pedagodzy alarmują, że wydarzenie może być sygnałem ostrzegawczym wskazującym na narastający problem przemocy wśród młodzieży. „Tego typu czyny często są wynikiem frustracji, braku empatii, nudy i poszukiwania adrenaliny. Jeśli nie reagujemy odpowiednio wcześnie, skutki mogą być tragiczne — jak w tym przypadku” — oceniła w rozmowie z „Gazetą Olsztyńską” psycholożka społeczna dr Marta Wojciechowska

Czytaj też:

Mężczyzna zaatakował kobietę w parku, zaczął ją dusić. W jego domu odkryto zwłokiCzytaj też:

Czarny marsz milczenia przeszedł ulicami Warszawy. „Idziemy w milczeniu, ale nasze postulaty są głośne”