Mężczyzna zaatakował kobietę w parku, zaczął ją dusić. W jego domu odkryto zwłoki

W mieście Skała pod Krakowem zatrzymano mężczyznę, który zaatakował kobietę w krakowskim parku. Podczas przeszukania jego mieszkania, dokonano makabrycznego odkrycia.

Atak na kobietę w Krakowie. W mieszkaniu agresora były zwłoki

W piątek 9 maja w Parku Krakowskim doszło do ataku na kobietę. Mężczyzna próbował dusić napadniętą ofiarę. Świadkowie zdarzenia zareagowali prawidłowo i zatrzymali agresora, przekazując go następnie wezwanym na interwencję funkcjonariuszom policji.

Mundurowi udali się następnie do domu zatrzymanego w Skale pod Krakowem. Tam natrafili na uchylone drzwi do mieszkania, w którym znaleźli ciało 79-letniej kobiety. Jak się okazało, była to matka zatrzymanego w piątek mężczyzny.

Informujące o makabrycznym odkryciu radio RMF FM podkreśla, że dokładne okoliczności sprawy nie są jeszcze znane. Wyjaśnia je w trwającym śledztwie policja i prokuratura.

Czytaj też:

Polka zabita przez Afgańczyka. Pracowali razem w sklepie odzieżowymCzytaj też:

Mord w Mławie, masakra na UW. Kryminolożka: 30 kobiet zostało w Polsce zabitych od stycznia, oprawcami byli wyłącznie mężczyźni