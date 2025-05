Polka zabita przez Afgańczyka. Pracowali razem w sklepie odzieżowym

Niemieckie media poinformowały o szczegółach tragicznego zdarzenia, do którego doszło w Krefeld w Nadrenii Północnej-Westfalii środę 7 maja. W sklepie odzieżowym znanej sieci przy Hochstraße młodszy mężczyzna miał pchnąć nożem starszą od siebie kobietę.

Morderstwo w Kleferd. Ofiarą obywatelka Polski

Lokalne media podkreślały, że ofiarą była szefowa sklepu, 41-letnia Polka. Około godziny 19:20 zaatakował ją pracownik, 25-letni Afgańczyk. Życia kobiety niestety nie udało się uratować. Morderca został zatrzymany w pobliżu miejsca zdarzenia.

Dziennikarze nie dowiedzieli się na tym etapie śledztwa, co mogło być motywem ataku. „Focus” napisał jedynie nieoficjalnie, że nożownik w chwili zatrzymania posiadał przy sobie pieniądze ze sklepowej kasy. 25-latek będzie odpowiadał za zabójstwo.

Śmierć Polki w Niemczech. Nieoficjalnie: To był rabunek

Kolega zamordowanej Polski w rozmowie z mediami zaznaczał, że sprawa mogła mieć charakter rabunkowy. – Przed godziną 20:00 nie obsługujemy już klientów i liczymy pieniądze z kas. Wszystkie idą na górę, do biura, do sejfu. Po prostu to wykorzystał – stwierdził w wypowiedzi dla stacji RTL.

Sieć sklepów zatrudniających Polkę wydała oświadczenie po tragedii. Przekonywała o "głębokim wstrząsie" zbrodnią. Przedstawiciele marki podkreślili, że oferują swoim pracownikom wsparcie psychologiczne i duszpasterskie na miejscu. Sklep pozostanie zamknięty do odwołania.

