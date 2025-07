Ten ruch Hołowni wywołał burzę. Kamiński przerwał milczenie

Szerokim echem odbiło się spotkanie Szymona Hołowni z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Pod osłoną nocy marszałek Sejmu rozmawiał z Adamem Bielanem i Jarosławem Kaczyńskim w prywatnym mieszkaniu europosła. Gdy historia ujrzała światło dzienne, na szefa Polski 2050 spłynęła fala krytyki.

W odpowiedzi na zarzuty szef Polski 2050 wyjaśnił, że jest jedynym politykiem, który jest w stanie rozmawiać z obiema stronami politycznego sporu. W jego ocenie „wzmożenie i ekscytacja związane ze spotkaniem z politykami PiS nie są ani uzasadnione, ani wskazane”.

W rozmowach uczestniczył także Michał Kamiński, były spin doktor PiS a obecnie wicemarszałek Senatu z ramienia PSL. Na łamach Gazety Wyborczej polityk opowiedział o kulisach spotkania, które wywołało tak wiele kontrowersji. Według Michała Kamińskiego na to, że w ogóle doszło do spotkania Szymona Hołowni z politykami PiS, wpływ miała narracja powtarzana przez niektórych polityków i sympatyków Koalicji Obywatelskiej odnośnie wyników wyborów prezydenckich. – Nie byłoby spotkania u Adama, gdyby głupia KO nie zaczęła podważać wyniku wyborów. Chociaż wiem, że gdyby PiS przegrał, to też by podważał. Znam ich – powiedział wicemarszałek Senatu.

Michał Kamiński oceniając Jarosława Kaczyńskiego stwierdził, że w jego ocenie ostatnio stał się bardziej centrowy. Jako przykład podał jednoznaczne potępienie tego, co robi Grzegorz Braun. – Bylibyśmy dziś w innej sytuacji – zarówno Kaczyński, jak i koalicja rządowa – gdyby zamiast lewicowego Rafała Trzaskowskiego Platforma wystawiła w wyborach prezydenckich Radka Sikorskiego – stwierdził wicemarszałek Senatu. – Długo i gorąco namawiałem do tego członków koalicji. Nie posłuchali. Już w listopadzie wiedziałem i pierwszy to mówiłem, że Nawrocki wygra – dodał.