Psychiatra w areszcie. Zarobił 300 tys. zł na fałszywych receptach

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu poinformowała o aresztowaniu na dwa miesiące lekarza psychiatry. Sąd przychyli się do wniosku prokuratury.

Areszt dla lekarza psychiatry. Zarobił prawie 300 tys. zł

Lekarz psychiatra Andrzej M. jest przez śledczych podejrzewany o wystawianie fałszywych recept. 71-letni mężczyzna prowadził własną praktykę oraz pracował w różnych placówkach. W zamian za 150 zł wystawiał pacjentom recepty na leki, wiedząc, że pacjent nie cierpi na daną chorobę. Zdaniem prokuratorów Andrzej M. wystawił prawie 2 tys. takich recept, dzięki czemu wzbogacił się o około 300 tys. zł. Grozi mu za to nawet 8 lat więzienia.

– Poświadczał nieprawdę w wystawianych receptach co do konieczności zażywania danego leku przez pacjentów, wiedząc, że dane osoby nie są leczone na jednostkę chorobową wymagającą przyjmowania zleconego leku – przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek.

Podejrzany Andrzej M. przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia. Mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe dwa miesiące.

CBŚP rozbiło szajkę. Wyłudzali środki z NFZ

Skala przestępstw, o jakie podejrzewany jest Andrzej M. jest nieporównywalna z działaniami grupy przestępczej, jaką pod koniec lipca rozbiło Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP). Funkcjonariusze zatrzymali 21 osób, w tym lekarzy i przedsiębiorców. Współpracując z Prokuraturą Okręgową w Zielonej-Górze i innymi instytucjami, CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Zdaniem policji wyłudziła ona co najmniej 82 mln zł z NFZ, fałszując dokumenty związane z refundacją leków.

W trwającym od września 2022 r. do grudnia 2024 r. przestępcy przedstawili w NFZ prawie 40 tys. recept. Policjanci dokonali przeszukiwania kilkudziesięciu lokalizacji, w których zabezpieczyli dokumenty, nośniki danych oraz różnego rodzaju kosztowności.

