Trzęsienie ziemi w Lasach Państwowych. Stanowczy ruch ministry

Szefowa MKiŚ – Paulina Hennig-Kloska – odwołała Witolda Kossa – jak przekazał za pośrednictwem platformy X resort dnia 4 sierpnia. We wpisie dodano, że ministra „osobiście podziękowała” szefowi LP „za półtoraroczną pracę w dyrekcji generalnej”.

Powołanie Kossa było zapowiadane przez premiera Donalda Tuska jeszcze na początku stycznia 2024 roku. Niedługo później dokumenty podpisane zostały przez polityczkę Polski 2050.

Resort klimatu i środowiska odwołał dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Pracę w LP Koss zaczął blisko 4 dekady temu

Dotychczasowy dyrektor LP, który zastąpił na tej funkcji Józefa Kubicę, w latach 1987-1996 pracował w Nadleśnictwie Dębno (Zachodnie Pomorze). Później, do 1999 r., pełnił m.in. funkcję zastępcy nadleśniczego w Nadleśnictwie Bogdaniec. Pod koniec 2008 r. został dyrektorem Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinie. W 2015 r. odwołano go z tego stanowiska. W tym samym roku został nadleśniczym w Nadleśnictwie Skwierzyna (Ziemia Lubuska) – i pełnił tę rolę do 2018 r.

Później trafił do dyrekcji generalnej, za sprawą Tuska i Hennig-Kloski.

