Jedna data, dwa święta. Czy 15 sierpnia trzeba iść do pracy?

15 sierpnia jest ustawowo wolny od pracy. Tego dnia obchodzone są dwie uroczystości – Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Święto Sił Zbrojnych RP ustanowiono na pamiątkę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku określanej jako „Cud na Wisłą”. Według historyków to wydarzenie zdecydowało o zachowaniu niepodległości Polski i powstrzymało rewolucję bolszewicką. Historia tego święta sięga II Rzeczpospolitej, kiedy wybrano datę 15 sierpnia.

Tego dnia w 1920 r. 21. Dywizja Górska rozpoczęła forsowanie Wieprza pod Kockiem. W latach 1950-1989 Dzień Wojska Polskiego obchodzono 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino stoczonej w 1943 r. Miała być ona jednym z elementów pierwszej fazy sowieckiej ofensywy strategicznej na Białorusi, która stworzyłaby dogodne warunki do wejścia Armii Czerwonej na ziemie II RP i dalszego natarcia na zachód, w kierunku Berlina.

Kościół katolicki 15 sierpnia przypomina z kolei o dogmacie wiary, którym jest wzięcie Najświętszej Maryi Panny do nieba. To jedno z najstarszych i najważniejszych świąt maryjnych. Obchodzone było już w V wieku. Dogmat o Wniebowzięciu Maryi z duszą i ciałem do nieba został ogłoszony przez papieża Piusa XII w 1950 r. w konstytucji apostolskiej Najszczodrobliwszy Bóg. Nalegali na to biskupi i wierni z całego świata, w tym z Polski.

Wcześniej wierzono, że Maryja została wzięta do nieba, stąd liczne Kościoły pod tym wezwaniem. Przez wieki debatowano, czy Maryja zmarła, czy tylko zasnęła i została wniebowzięta. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny nazywana jest też tradycyjnie dniem Matki Boskiej Zielnej. Tego dnia wierni przynoszą do kościołów zioła i kwiaty, które są tam święcone. To także szczególnie ważne święto w kalendarzu rolników, którzy mają okazję do dziękczynienia za zebrane plony.

