Potrącił na pasach matkę z dzieckiem i uciekł. Jechał pod wpływem i bez uprawnień

Do wyjątkowo groźnego zdarzenia doszło na ulicy Nadmorskiej w Sarbinowie w powiecie koszalińskim. Kierujący audi 26-latek z regionu prowadził swój samochód pod wpływem alkoholu i narkotyków. Nie miał nawet uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Sarbinowo. Groźne potrącenie na pasach

Mężczyzna potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych kobietę z dzieckiem. Nie zatrzymał się jednak, by udzielić im pomocy. Zamiast tego z dużą prędkością uciekł z miejsca zdarzenia. Świadkowie od razu zawiadomili policję, która podjęła odpowiednie czynności. Do poszukiwań przystąpili funkcjonariusze z Koszalina oraz Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie.

Po intensywnych poszukiwaniach udało się szybko zatrzymać 26-latka. Okazało się, że to nie koniec jego problemów. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy nim niemal 80 gramów marihuany.

Mężczyzna usłyszał szereg poważnych zarzutów: kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających, nie mając do tego uprawnień, a także ucieczki z miejsca zdarzenia oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. Kobieta z dzieckiem przechodząca przez pasy na szczęście nie wymagała hospitalizacji.

Sarbinowo. Tymczasowy areszt dla pijanego kierowcy

26-latek jeszcze w piątek 8 sierpnia został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Koszalinie, gdzie zostały z nim wykonane czynności procesowe. Sąd przychylił się do złożonego wniosku i zastosował wobec podejrzanego izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Policjanci opisujący zdarzenie z Sarbinowa podkreślali, że opisywane wyżej zachowania są wyjątkowo niebezpieczne i muszą spotkać się z surową reakcją organów ścigania. Za popełnione czyny 26-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

