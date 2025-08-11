Przed nami „najpiękniejsze zjawisko astronomiczne 2025 roku”. „Podwójny diament” na niebie

Polacy wyczekują Perseidów, których maksimum widoczne będzie 12 sierpnia o godz. 22. Oglądać ten wyjątkowy spektakl będzie można jednak właściwie do białego rana, choć o świcie ciężko będzie dostrzec spadającą gwiazdę.

Meteory te są co roku najmocniej promowane w mediach, co nie dziwi, bo ich widok z łatwością zrobi na każdym duże wrażenie. Może przez to umknąć nam jednak inne warte uwagi zjawisko – koniunkcja Wenus i Jowisza. Pisze o nim w poście na Facebooku Karol Wójcicki – ekspert od kosmosu, autor jednego z popularniejszych w tym obszarze blogów.

Kiedy spojrzeć w niebo? We wtorek o świecie. „Nisko nad wschodnim horyzontem” dwie planety – druga i piąta w kolejności od Słońca – „miną się w odległości zaledwie 0,9 stopnia”. To tyle, ile dwie tarcze ziemskiego satelity – „Księżyca – ustawione obok siebie”.

To rzadka okazja. „Zdarza się raz na 24 lata”

Autor bloga Z Głową w Gwiazdach zachęca, by być czujnym. „Gołym okiem ujrzycie wtedy jasny »podwójny diament«” – zaznacza. Co ważne – „tak bliska koniunkcja o świcie zdarza się raz na 24 lata” – tłumaczy.



Najlepiej spojrzeć w niebo niedługo po północy. To dlatego, że wówczas „obie planety wzejdą na północnym wschodzie (azymut 52°) chwilę po g. 2, ok. 40 min. przed końcem nocy astronomicznej”. „Podczas świtu nawigacyjnego (o g. 3:44) będą świecić ok. 13° nad horyzontem. W czasie świtu cywilnego (g. 4:35) wciąż będą widoczne – już na tle jasnego nieba – na wysokości około 20°” – pisze Wójcicki.

Ekspert zapewnia, że rozpoznanie planet nie będzie trudne. „Będą najjaśniejszymi punktami na całym niebie” – zaznacza. Dodaje, że choć „niskie położenie może delikatnie osłabić ich jasność”, to jednak „obie wciąż będą wręcz rzucać się w oczy – szczególnie obok siebie”.

