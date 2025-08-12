Nieznane fakty z Pałacu Prezydenckiego. „Mastalerek wyskoczył do mnie z rękami”

Marcin Kędryna w szczerej rozmowie o pracy z Andrzejem Dudą przyznał, że pierwsza kadencja tego prezydenta nie była najlepsza. W jego ocenie współpracownicy Dudy skupiali się wówczas na wewnętrznych konfliktach i sprawach drugorzędnych, co destabilizowało pracę Kancelarii Prezydenta.

KPRP za Andrzeja Dudy. Marcin Kędryna o starciu z Marcinem Mastalerkiem

Jako wieloletni kolega Andrzeja Dudy, Kędryna był zdania, że prezydent osiągał sukcesy głównie wbrew swoim ministrom, a rzadziej dzięki nim. Były dyrektor biura prasowego prezydenta stwierdził, że poprawiło się to podczas drugiej kadencji Dudy, gdy do grona współpracowników Dudy dołączył Jakub Kumoch.

Jako szef Biura Polityki Międzynarodowej w latach 2021–2023, Kumoch miał jednak zderzać się z Marcinem Mastalerkiem, który wówczas również chciał odgrywać ważną rolę w KPRP. Kędryna nie krył, że jego sympatie nie stały po stronie Mastalerka. Opowiedział nawet, jak ten doradca prezydenta użył wobec niego rękoczynów oraz obelżywych słów.

– Sprawa była o tyle ciekawa, że w całym moim życiu rozmawiałem z nim chyba raz i to przez moment. Kiedy próbowałem pytać, o co mu chodzi, krzyczał, żebym nie pytał, o co mu chodzi – wspominał.

Kędryna: Mastalerek to anty-Midas, przeciwieństwo Szefernakera

– Marcin Mastalerek wywrzeszczał jedno logiczne zdanie. Że nie będę go traktował jak Szefernakera. I tu muszę przyznać, że wykazał się talentem profetycznym, gdyż mam go za politycznego anty-Midasa. W znaczeniu: cokolwiek dotknie, to sp***rzy. Co najlepiej widać po jego własnej politycznej karierze. Za to Paweł Szefernaker jest dla mnie jednym z lepszych polityków jego pokolenia – podsumował Kędryna.

Dziennikarze Onetu po wywiadzie prezydenckiego współpracownika przypomnieli o jeszcze jednej historii bójki między ludźmi prezydenta. W maju 2002 roku, podczas podróży Andrzeja Dudy do Kijowa, miało dojść do bójki właśnie pomiędzy Jakubem Kumochem i Marcinem Mastalerkiem.

— Nie jest żadną tajemnicą, że moja wizja polityki, państwa i prezydentury jest inna niż Marcina Mastalerka. Natomiast jesteśmy poważnymi ludźmi – mówił wówczas Kumoch w rozmowie z Onetem. Doniesienia o bójce podsumował jednym słowem – „bzdura”.

