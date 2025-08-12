Mieszkańcy Gorlic w województwie małopolskim nie kryją oburzenia po odkryciu, którego dokonano na Cmentarzu Wojennym nr 91. Jest to zabytkowy cmentarz z I wojny światowej, zaprojektowany przez Emila Ladewiga i położony na wzgórzu Korczak, zwanym również Górą Cmentarną. Na jego terenie pochowano 913 żołnierzy w 140 grobach pojedynczych i 161 mogiłach zbiorowych.

Gorlice. Szokujące odkrycie na cmentarzu. Mieszkańcy oburzeni

W poniedziałek 11 sierpnia jedna z osób odwiedzających nekropolię, dostrzegła na kilku grobach nietypowe przedmioty. Na płytach nagrobnych oraz bezpośrednio na krzyżach ustawiono m.in. puste opakowania po środkach farmakologicznych, kamienie, lampki podłączone do powerbanków, zawieszki, muszelki oraz kartki, na których znajdowały się niezrozumiałe napisy.

Jak podaje portal Halo Gorlice, całość sprawiała wrażenie chaotycznego „ołtarzyka”.

facebook

Makabra na cmentarzu. Sprawa trafiła na policję

Sprawa została zgłoszona na policję. Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie w związku z podejrzeniem obrazy uczuć religijnych. – Policjanci prowadzą czynności zmierzające do ustalenia sprawców incydentu pod kątem obrazy uczuć religijnych – poinformował rzecznik gorlickiej policji Gustaw Janas.

Służby powołują się na art. 196 kodeksu karnego, który przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch za publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych.

Na chwilę obecną nie wiadomo, co kierowało osobami, które ustawiły na grobach nietypowe przedmioty. Służby rozważają wiele możliwych scenariuszy. Pod uwagę brane są tezy sugerujące prowokację, próbę przeprowadzenia rytuału satanistycznego bądź działania osoby w kryzysie psychicznym.

Czytaj też:

Tyle Nawroccy dali na tacę w kościele. Ksiądz zabrał głosCzytaj też:

800 zł miesięcznie dla Kościoła? Nowa danina budzi kontrowersje