4000 żołnierzy, 300 maszyn i... okręty. Święto Wojska Polskiego sparaliżuje Warszawę?

Nowością tegorocznych obchodów będzie morski akcent – w tym samym czasie na Bałtyku, w rejonie Helu, Marynarka Wojenna zaprezentuje swoje okręty w równoległej paradzie.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, podczas niedzielnej próby generalnej podkreślał, że celem wydarzenia jest między innymi „pokazanie trwającej transformacji, jaką przechodzą polskie siły zbrojne”.

Defilada kulminacyjnym momentem obchodów

Tydzień, w który przypada 15 sierpnia – dzień zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej z 1920 roku – od lat wypełniają liczne uroczystości i wydarzenia poświęcone pamięci tamtych wydarzeń oraz wojny polsko-bolszewickiej.

Tegoroczne centralne obchody rozpoczęły się już w czwartek od capstrzyku i apelu pamięci przed Pomnikiem Poległych w 1920 roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W piątek, w 105. rocznicę bitwy, uroczystości zainauguruje msza w Katedrze Polowej WP. O godzinie 10 odbędzie się zmiana posterunku honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza, podczas której najwyżsi przedstawiciele państwa oddadzą hołd poległym. Premier Donald Tusk odwiedzi rano siedzibę jednostki specjalnej GROM.

Kulminacją będzie defilada pod hasłem „Dziękujemy za Waszą Służbę”, poprzedzona przemówieniami prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przewidziano również salut armatni i pokaz skoków spadochronowych z rozwinięciem flagi państwowej.

W przemarszu weźmie udział ponad 4 tysięcy żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych RP, w tym 88 pocztów sztandarowych. Pojawi się też około 200 wojskowych z państw sojuszniczych – między innymi USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii – oraz przedstawiciele Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód z Elbląga i Eurokorpusu ze Strasburga. W powietrzu pojawi się blisko 50 statków powietrznych, a na ziemi – między innymi czołgi Leopard, K2, Abrams, bojowe wozy Borsuk i Rosomak, systemy Patriot oraz wyrzutnie HIMARS.

Olbrzymie utrudnienia dla kierowców

Defilada spowoduje czasowe zamknięcia Wisłostrady, wybranych mostów i kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą. Ruch zostanie przywrócony po zakończeniu transportu sprzętu wojskowego do jednostek.

Od godziny 16:00 wyłączona z ruchu będzie Wisłostrada – na odcinku od ulicy Muzealnej do Mostu Łazienkowskiego – wraz z ulicami poprzecznymi. Na trasy objazdowe skierowane zostaną autobusy linii: 100, 106, 107, 108, 111, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, N14, N16, N33, N64, N83.

W piątek, 15 sierpnia, w godzinach 8:00–11:00 zamknięty będzie Plac J. Piłsudskiego oraz ulica Królewska (od placu Małachowskiego do Krakowskiego Przedmieścia). Objazdami pojadą autobusy linii: 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503.

W godzinach 10:30–12:30 odbędzie się zgromadzenie publiczne przy ulicy Floriańskiej 3, po którym uczestnicy przejdą trasą: Floriańska – ks. J. Kłopotowskiego – al. Zieleniecka – Park Skaryszewski. Podczas przemarszu mogą wystąpić chwilowe wstrzymania ruchu.

Z kolei 11:00–14:00 dla ruchu pieszego i rowerowego zamknięte będą: Most Gdański, Most Śląsko-Dąbrowski oraz kładka pieszo-rowerowa na wysokości ul. Karowej. Autobusy jadące Mostem Gdańskim będą przejeżdżać bez zatrzymywania się.

Natomiast godzinach 11:30–13:30 nieprzejezdne będą Most Gdański oraz Most Śląsko-Dąbrowski. Objazdami pojadą autobusy linii: 100, 160, 190, 409, 500, Z-5 oraz tramwaje: 4, 13, 20, 23, 26 i T.

Po zakończeniu defilady odbędzie się całodzienny piknik na Cytadeli Warszawskiej – nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego – z pokazami sprzętu, występami i atrakcjami dla rodzin. Podobne wydarzenia odbędą się w całej Polsce.

