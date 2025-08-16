„Tych klientów nie obsługujemy”. Pub Mentzen wymienia polityków na... klub piłkarski

Kilka kroków od pomnika Mikołaja Kopernika w Toruniu działa Pub Mentzen – miejsce, w którym barowy klimat przeplata się z politycznym humorem i nawiązaniami do internetowych memów. Jego właścicielem jest Sławomir Mentzen, a o barze zrobiło się głośno podczas kampanii prezydenckiej, w której polityk kandydował. To właśnie tutaj doszło do spotkania Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego z liderem Konfederacji.

Charakterystycznym elementem lokalu jest tablica przy wejściu z napisem „Tych klientów nie obsługujemy”. Do 14 sierpnia widniały na niej wizerunki znanych postaci życia publicznego, między innymi Jarosława Kaczyńskiego czy Moniki Olejnik. Teraz ich miejsce zajął herb izraelskiego klubu piłkarskiego Maccabi Hajfa.

Echa skandalu na meczu. „Tych klientów nie obsługujemy”

Decyzja ta jest reakcją na wydarzenia z meczu Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa. Pod koniec spotkania kibice izraelskiej drużyny wywiesili transparent z napisem „Mordercy od 1939”, wymierzony w Polaków. Dodatkowo zbezcześcili polską flagę – jeden z fanów odgrywał akt seksualny z manekinem ubranym w biało-czerwone barwy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostro potępiło incydent. W komunikacie przekazano: „MSZ stanowczo potępia zachowanie części kibiców podczas meczu Maccabi Haifa – Raków Częstochowa”. Resort poinformował, że sprawę poruszono w rozmowie z ambasadorem Izraela Ya'akovem Finkelsteinem, a polski ambasador w Tel Awiwie omówi ją z tamtejszym MSZ. „Relacje polsko-izraelskie nie mogą być – i nie będą – niszczone przez ekstremistów” – zaznaczono.

Ambasada Izraela w Polsce określiła incydent mianem „ohydnego zachowania” i podkreśliła, że „nie odzwierciedla on ducha większości izraelskich kibiców”. MSZ zwróciło się także do UEFA o zdecydowaną reakcję, akcentując, że „ani na stadionach sportowych, ani poza nimi nie ma miejsca na przemoc i mowę nienawiści”.

