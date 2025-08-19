Kilkukilometrowy korek na S5. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Trwają prace nad budową trzeciego pasa autostrady A2 na odcinku między węzłami Poznań Krzesiny a Poznań Wschód. Przed godziną 16:00 na trasie S5 zrobił się około siedmiokilometrowy korek. Zator zaczyna się na zjeździe Poznań Zachód z trasy S5 na Autostradę A2 w kierunku Poznania – relacjonuje portal wpoznaniu.pl.

Korek na S5 koło Poznania. Zator ma siedem kilometrów

Jak podkreślono „nie lepiej jest również po drugiej stronie Poznania”. Na węźle Poznań Wschód na zjedźcie z trasy S5 na autostradę A2 korek również ma siedem kilometrów. Kierowcy powinni zachować ostrożność. Niestety nie wiadomo, ile czasu potrwają utrudnienia.

Rozbudowa autostrady A2 powstaje na 10-kilometrowym odcinku. Trzeci pas ruchu dobudowywany jest po zewnętrznej stronie jezdni. Prace obejmują również m.in. modernizację istniejącej nawierzchni, montaż barier ochronnych i budowę nowych oraz rozbudowę ekranów akustycznych.

Trwa budowa trzeciego pasa autostrady A2

Roboty drogowe na trasie ruszyły w czerwcu ubiegłego. Aktualnie prace nad rozbudową idą zgodnie z planem. Obecnie zaawansowanie wynosi 80 proc. harmonogramu. Utrudnienia mają zakończyć się do jesieni 2025 roku. Dzięki inwestycji ma się poprawić płynność ruchu oraz bezpieczeństwo podróży na autostradowej obwodnicy Poznania.

Jeszcze w sierpniu planowana jest realizacja drugiego etapu, czyli remontu łącznic zjazdowych z autostrady. Sprzętowo na budowie pracuje około 50 jednostek sprzętowych oraz ok. 80 pracowników fizycznych.

Ogromne utrudnienia w Poznaniu. Prace na jednym z najruchliwszych skrzyżowań

Kierowcy z Poznania muszą się również mierzyć z innymi utrudnieniami. Od poniedziałku trwa modernizacja sygnalizacji świetlnej i elementów infrastruktury drogowej na skrzyżowaniu ulicy Piątkowskiej z Alejami Solidarności. To jedno z najruchliwszych miejsc w mieście. Prace zostały podzielone na trzy etap. Co miesiąc będzie następował inny etap.

