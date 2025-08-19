Kilkukilometrowy korek na S5. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość
Budowa trzeciego pasa autostrady A2
Budowa trzeciego pasa autostrady A2 Źródło: YouTube / Autostrada Wielkopolska
Na S5 koło Poznania powstał siedmiokilometrowy korek spowodowany budową trzeciego pasa autostrady A2. Nie wiadomo, ile czasu potrwają utrudnienia.

Trwają prace nad budową trzeciego pasa autostrady A2 na odcinku między węzłami Poznań Krzesiny a Poznań Wschód. Przed godziną 16:00 na trasie S5 zrobił się około siedmiokilometrowy korek. Zator zaczyna się na zjeździe Poznań Zachód z trasy S5 na Autostradę A2 w kierunku Poznania – relacjonuje portal wpoznaniu.pl.

Korek na S5 koło Poznania. Zator ma siedem kilometrów

Jak podkreślono „nie lepiej jest również po drugiej stronie Poznania”. Na węźle Poznań Wschód na zjedźcie z trasy S5 na autostradę A2 korek również ma siedem kilometrów. Kierowcy powinni zachować ostrożność. Niestety nie wiadomo, ile czasu potrwają utrudnienia.

Rozbudowa autostrady A2 powstaje na 10-kilometrowym odcinku. Trzeci pas ruchu dobudowywany jest po zewnętrznej stronie jezdni. Prace obejmują również m.in. modernizację istniejącej nawierzchni, montaż barier ochronnych i budowę nowych oraz rozbudowę ekranów akustycznych.

Trwa budowa trzeciego pasa autostrady A2

Roboty drogowe na trasie ruszyły w czerwcu ubiegłego. Aktualnie prace nad rozbudową idą zgodnie z planem. Obecnie zaawansowanie wynosi 80 proc. harmonogramu. Utrudnienia mają zakończyć się do jesieni 2025 roku. Dzięki inwestycji ma się poprawić płynność ruchu oraz bezpieczeństwo podróży na autostradowej obwodnicy Poznania.

Jeszcze w sierpniu planowana jest realizacja drugiego etapu, czyli remontu łącznic zjazdowych z autostrady. Sprzętowo na budowie pracuje około 50 jednostek sprzętowych oraz ok. 80 pracowników fizycznych.

Ogromne utrudnienia w Poznaniu. Prace na jednym z najruchliwszych skrzyżowań

Kierowcy z Poznania muszą się również mierzyć z innymi utrudnieniami. Od poniedziałku trwa modernizacja sygnalizacji świetlnej i elementów infrastruktury drogowej na skrzyżowaniu ulicy Piątkowskiej z Alejami Solidarności. To jedno z najruchliwszych miejsc w mieście. Prace zostały podzielone na trzy etap. Co miesiąc będzie następował inny etap.

Źródło: wpoznaniu.pl / autostrada-a2.pl