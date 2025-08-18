Czołowe zderzenie cysterny z osobówką. Nie żyją cztery osoby

Do tragicznego wypadku doszło na drodze krajowej numer 57 na odcinku Przasnysz – Wielbark w miejscowości Opaleniec (woj. mazowieckie) – poinformowała w mediach społecznościowych Mazowiecka Policja. Około godziny 12.23 pojazd ciężarowy typu cysterna czołowo zderzył się z osobowym Volkswagenem. Wszystkie osoby z samochodu osobowego zginęły na miejscu. Śmierć poniosło trzech mężczyzn i jedna kobieta.

Mazowieckie. Wypadek na DK57 w miejscowości Opaleniec

38-letni kierujący cysterną był trzeźwy. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad utrudnienia powinny zakończyć się około godziny 14:30. Konieczne są objazdy – w kierunku Szczytna przez Rembielin do W616, dalej w kierunku Opaleńca. Policja prosi o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniała policja pod nadzorem prokuratora.

Tylko minionej doby na polskich drogach doszło do siedmiu wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Od początku wakacji takich zdarzeń było 250. Tragiczny jest również bilans sierpniowego długiego weekendu. Doszło do 360 wypadków drogowych, w wyniku których zginęło 41 osób, a 431 zostało rannych. Policjanci zatrzymali również 1 450 kierujących po spożyciu alkoholu. Dla porównania w 2024 roku było 288 wypadków, 24 zgony, 345 osób rannych i 1 431 pijanych kierowców.

Czytaj też:

Tragedia w Warszawie. Samochód wjechał w pieszychCzytaj też:

Tragedia na ekspresówce. Ciężarówka staranowała auto, są ofiary śmiertelne i ranni