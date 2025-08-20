Polski Kościół uhonorował ambasadora Rosji. Szokujący gest

„W dniu 18 sierpnia w siedzibie NA w Warszawie Jego Ekscelencja Pan Sergey Andreev, Ambasador Rosji w Polsce, która kończy swoją misję dyplomatyczną, odebrał talerz pamiątkowy z rąk Dziekana Korpusu Dyplomatycznego – Jego Ekscelencji arcybiskupa Antonio Guido Filipazzi'ego” – poinformowano za pośrednictwem serwisu nuncjatura.pl.

Zdarzenie to wywołało lawinę komentarzy – m.in. na platformie X. Krótki komunikat NA udostępniony został na wielu popularnych profilach, w tym na tym, który prowadzony jest przez uznanego specjalistę w zakresie energetyki Jakuba Wiecha. „O, jak milutko. Wiecie, ja nie znam się na tym całym protokole dyplomatycznym, ale na miejscu polskiego ministerstwa spraw zagranicznych to wezwałbym nuncjusza apostolskiego i wręczył mu »pamiątkowy« talerz z Buczy albo Irpienia” – skwitował redaktor naczelny energetyki24.pl. Ekspert miał na myśli zbrodnię, która dokonana została w marcu 2022 roku przez Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej. W miejscowościach pod Kijowem – stolicą Ukrainy – głównie w Buczy, odkryto kilkaset ciał nieuzbrojonych cywilów, których poddano egzekucji.

Burza w sieci. „Jak można było zrobić coś takiego?”

W internecie dosłownie zawrzało. „Jak można było uhonorować taką osobę?” – pytali masowo użytkownicy sieci. Ich reakcje nie dziwą, Siergiej Andriejew, który ambasadorem Moskwy w Warszawie został ponad dekadę temu – w 2014 r. – od zawsze mówił ustami kremlowskiej propagandy. Wojny nie nazywał po imieniu, ale tak, jak reżim – „operacją wojskową”. Zaprzeczał też, by popełniano tam zbrodnie.

Polska to natomiast jeden z najważniejszych sojuszników Ukrainy. Dlaczego więc nuncjatura apostolska postanowiła wręczył rosyjskiemu dyplomacie „pamiątkowy talerz”? Pytanie to pozostaje bez odpowiedzi.

