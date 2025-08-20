Upalne lato nie powiedziało ostatniego słowa? Meteorolodzy odsłaniają karty
Upały w Polsce
Upały w Polsce
Lato 2025 może jeszcze zaskoczyć. I chociaż prognozy pogody wskazują, że w najbliższych dniach czeka nas ochłodzenie, to wciąż jest szansa, że termometry wskażą 30 stopni Celsjusza.

Do końca wakacji zostały niespełna dwa tygodnie. Wielu Polaków, którzy zaplanowali wyjazdy na ostatnią chwilę, liczy na to, że pogoda dopisze, aby mogli cieszyć się piękną aurą i zregenerować siły przed powrotem do codziennych obowiązków.

Lato odpiera atak jesieni. Meteorolodzy przedstawiają szczegóły

Z najnowszych prognoz wynika, że od czwartku 21 sierpnia nastąpi wyraźny spadek temperatury, a najzimniej będzie w weekend 23-24 sierpnia, kiedy termometry wskażą wartości od 15 do 20 stopni Celsjusza w ciągu dnia i od 5 do 10 stopni Celsjusza w nocy. W kolejnych dniach pogoda będzie zmienna. Będą odnotowywane wahania temperatury, a także dużo będzie się działo, jeśli chodzi o aurę – od chwil z promieniami słonecznymi aż po opady deszczu i gwałtowne burze.

Meteorolodzy prognozują, że na przełomie sierpnia i września do Polski powrócą upalne temperatury, które będą sięgały 30 stopni Celsjusza. Eksperci przewidują, że jednocześnie mogą wystąpić zwiększone opady deszczu, szczególnie w południowej i wschodniej części kraju.

Taki będzie wrzesień 2025. Meteorolodzy odsłaniają karty

Wszystko wskazuje na to, że zapowiada się całkiem ciepły wrzesień – szczególnie w pierwszej części tego miesiąca. Z amerykańskiego modelu CFS wynika, że temperatury w Polsce będą wyższe od normy z lat 1990-2020 nawet o 1,5-2,5 stopnia Celsjusza. Jak podaje rmf24.pl, w praktyce oznacza to, że w wielu częściach Polski termometry będą wskazywać ok. 25 stopni Celsjusza, a nawet więcej.

Jak podaje portal wspomnianej rozgłośni, podobne wnioski płyną z prognoz Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF). W tym przypadku przewidywana jest dodatnia anomalia temperatur, która nie powinna przekroczyć 2 stopni Celsjusza powyżej średniej. Z tych informacji płynie optymistyczny wniosek: nadchodzący wrzesień może okazać się jednym z najcieplejszych w ostatnich latach.

Źródło: WPROST.pl / rmf24.pl