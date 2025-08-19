Taka będzie zima w Polsce. Na to zwracają uwagę nie tylko meteorolodzy. „Wielka anomalia”

Do końca wakacji pozostały niespełna dwa tygodnie. Wiele osób planuje wyjazdy i liczy na to, że w czasie ich odpoczynku pogoda dopisze. Z długoterminowych prognoz wynika jednak, że warunki atmosferyczne będą bardzo zmienne, a wartości, które będą wskazywały termometry, można byłoby ułożyć w sinusoidę.

Na początku tygodnia należy spodziewać od 20 stopni Celsjusza na północy kraju do 25 stopni w południowych regionach. Środa będzie najgorętszym dniem tygodnia, a wskaźniki zbliżą się do 30 stopni Celsjusza. Z kolei przełom sierpnia i września zapowiada się znacznie chłodniejszy. Wtedy temperatura będzie wahała się od 17 do 23 stopni Celsjusza.

Taka będzie zima. Jasnowidz o prognozie pogody. „Wielka anomalia”

Ale pytania o prognozę pogody wykraczają poza tę najbliższą perspektywę, a głos w sprawie zabierają nie tylko meteorolodzy. Jasnowidz Krzysztof Jackowski prognozuje, jakie warunki atmosferyczne będą panowały zimą.

Zapowiada, że ta pora roku „będzie jedną wielką anomalią”. – A dlaczego? Najpierw przez krótki czas będzie okres ciepły, za ciepły jak na zimę. Potem nagły atak zimy z potężnym mrozem i z wielkimi śniegami. Później jeszcze większe ocieplenie niż to, które będzie przed tym atakiem zimy. Ten atak zimy będzie krótki. Taka anomalia, taka potężna huśtawka mi się kojarzy, ale z bardzo dużymi różnicami – dodał, a jego słowa cytuje portal bydgoszcz.eska.pl.

Według jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego w 2026 r. bardzo szybko przyjdzie wiosna. – Oznaki wiosny będzie można zauważyć znacznie wcześniej niż zazwyczaj. Tę zimę ogólnie będziemy nazywali anomalią. Chociaż tegoroczne lato też tak by było można nazwać. Lato, które niestety pomału zaczyna mijać – podsumował Krzysztof Jackowski.

