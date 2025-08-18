Koniec upałów w Polsce? Ekspert wskazał, jaki będzie koniec wakacji

Do końca wakacji zostały dwa tygodnie. Wielu Polaków wykorzysta ten czas, aby wyjechać na upragnione urlopy. Czy pogoda będzie sprzyjała tym, którzy planują wyjazd na końcówkę sierpnia? Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl, przygotował autorską, długoterminową prognozę pogody na 16 dni.

Prognoza pogody na najbliższe dni. Żadnej stabilizacji nie będzie

Na początku tygodnia temperatura będzie utrzymała się na umiarkowanym poziomie, za co będzie odpowiedzialne powietrze płynące od strony Skandynawii. „Jego przemieszczanie się z północy do centrum kontynentu wspólnie umożliwiają wyż, którego centrum w poniedziałek będzie nad Danią oraz niż znajdujący się na północnym wschodzie Europy” – podaje tvn24.pl.

Należy też zwrócić uwagę na strumień bardzo ciepłego powietrza, który będzie przemieszczał się z południa na zachód Europy. Z upływem kolejnych dni, kiedy wyż zmieni swoje położenie, ma dotrzeć też do Polski.

Pogodowy rollercoaster wkracza do Polski

Jeżeli chodzi o wartości, które wskażą termometry, na początku tygodnia należy spodziewać od 20 stopni Celsjusza na północy kraju do 25 stopni w południowych regionach. Środa będzie najgorętszym dniem tygodnia, a wskaźniki zbliżą się do 30 stopni Celsjusza. Te wartości nie utrzymają się jednak długo, a w czasie kolejnego weekendu temperatura znacznie się obniży i będzie wynosiła od 17 do 22 stopni Celsjusza.

Jednak na kolejne ocieplenie nie trzeba będzie czekać długo. W ostatnim tygodniu sierpnia ponownie zrobi się gorąco, a termometry będą wskazywać od 26 do 28 stopni Celsjusza. I ponownie – taki stan rzeczy nie potrwa długo, a przełom sierpnia i września zapowiada się znacznie chłodniejszy. Wtedy temperatura będzie wahała się od 17 do 23 stopni Celsjusza.

Czytaj też:

Rano góry, a po południu plaża. Ten piękny kraj chce przyciągnąć nowych turystówCzytaj też:

Hiszpania walczy z falą pożarów. Skala strat jest porażająca